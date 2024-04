Zabójstwo w ogródkach działkowych na Targówku. Są zarzuty i decyzja o areszcie Cyryl Skiba 02.04.2024 12:57 Zarzuty i trzymiesięczny areszt dla podejrzanego o zabójstwo w ogródkach działkowych na warszawskim Targówku. W sobotę około godziny 23:00 służby zostały wezwane na ulicę Janowiecką, gdzie znaleziono ciężko pobitego mężczyznę. Zmarł dwie godziny później w szpitalu.

Policja (autor: Polska Policja/X)

- Na miejscu doszło do zatrzymań - mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński. - W nocy z 30 na 31 marca doszło do zdarzenia w ogródkach działkowych na terenie dzielnicy Targówek. W wyniku zdarzenia ciężki uszczerbek na zdrowiu odniósł jeden mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Niestety nastąpił zgon mężczyzny. Na miejscu zatrzymano sprawcę oraz jeszcze jedną osobę - wyjaśnia.



Drugi z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu w charakterze świadka. Za zabójstwo grozi dożywocie.

