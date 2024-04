Mieszkańcy Ursusa w szoku po śmierci 4 osób przy Koronacyjnej. „To się w głowie nie mieści” Przemysław Paczkowski 02.04.2024 12:08 Cały Ursus w ogromnym szoku po tragedii przy ulicy Koronacyjnej. W Wielkanoc w Warszawie w jednym z domów na osiedlu Gołąbki odnaleziono cztery ciała. Były to dwie kobiety i dwóch mężczyzn, jak przekazała prokuratura - to rodzina.

Mieszkańcy Ursusa w szoku po śmierci 4 osób przy Koronacyjnej. „To ludzie religijni, dorośli” (autor: RDC)

To ogromna tragedia - mówią mieszkańcy osiedla Gołąbki w warszawskim Ursusie. To reakcja po tym, jak w mieszkaniu przy ulicy Koronacyjnej znaleziono cztery ciała. Były to dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Jak przekazała prokuratura - była to rodzina.

To się w głowie nie mieści. To ludzie religijni, dorośli, można powiedzieć, że seniorzy - usłyszał od mieszkańców nasz reporter.





Ciała znaleziono w Niedzielę Wielkanocną. Prokuratura nie wyklucza tzw. rozszerzonego samobójstwa.

- W godzinach porannych w niedzielę członkowie rodziny ujawnili zwłoki czterech osób w domu jednorodzinnym. W ramach tego postępowania będziemy wyjaśniać, co mogło zajść w tym domu. Nie wykluczamy, że sprawca tego zabójstwa targnął się na własne życie - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.

Osoby, które zginęły, to małżeństwo w wieku około 80 lat oraz spokrewnione z nimi małżeństwo w wieku 55 lat.

