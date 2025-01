Są zarzuty dla kierowcy, który miał śmiertelnie potrącić 14-latka na Woli Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.01.2025 19:55 Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów - takie zarzuty usłyszał 43-letni mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka w Warszawie – dowiedziało się Polskie Radio RDC. Do wypadku doszło w piątek na Woli. W sobotę późnym wieczorem mężczyzna został zatrzymany.

Nie żyje 14-latek potrącony na warszawskiej Woli (autor: KRP IV)

Są zarzuty dla 43-latka zatrzymanego w sobotę po piątkowym wypadku na Woli. Mężczyzna, kierowca firmy kurierskiej, odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów, który miał zasądzony w kwietniu 2023 roku. Obowiązuje go do kwietnia 2027.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale złożył sprzeczne wyjaśnienia z materiałem dowodowym - powiedział RDC Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

43-latkowi grozi 25 lat więzienia.

Do zatrzymania 43-latka doszło w sobotę późnym wieczorem. Kierowca busa był poszukiwany od piątku. Jak przekazała w niedzielę Komenda Stołeczna Policji, w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Pomogły nagrania z kamer samochodowych

Stołeczna policji poinformowała, że w zatrzymaniu podejrzanego pomogła analiza monitoringów, z różnych kamer: samochodowych, miejskich, administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Udało się ustalić, że sprawca wypadku pracuje dla jednej z firm kurierskich działających w Warszawie. "To z kolei pozwoliło na ustalenie pojazdu, zlokalizowanie miejsca jego postoju, jak również ustalenie osoby kierującej tym samochodem w czasie zdarzenia" - poinformowała policja. Samochód został zabezpieczony do szczegółowych oględzin.

"W ramach czynności operacyjnych ustalono także kilkadziesiąt pojazdów, które mogły potencjalnie brać udział w tym zdarzeniu" - podała na platformie X warszawska policja.

Wielokrotnie notowany

Nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV poinformowała, że zatrzymany mężczyzna miał wcześniej konflikt z prawem. Nadkom. Jacek Wiśniewski z KSP powiedział z kolei dziennikarzom, że chodzi m.in. o przestępstwa związane z narkotykami.

Nastolatek zmarł w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godz. 17.15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca busa potracił tam 14-letniego chłopca, nie udzielił mu pomocy i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Nastolatek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

