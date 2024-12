Samochód wjechał w ogrodzenie w Wesołej. Rannych osiem osób, w tym sześcioro dzieci RDC 02.12.2024 16:57 Wypadek przy ul. Wspólnej w dzielnicy Wesoła. Samochód wjechał w ogrodzenie przy szkole. Rannych jest osiem osób, w tym sześcioro dzieci - poinformował nas Karol Kierzkowski, Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek w Wesołej. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie/zdjęcie ilustracyjne)

Osiem osób, w tym dwoje dzieci rannych w wypadku w Wesołej - poinformował nas Karol Kierzkowski, Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W ogrodzenie przy szkole przy ul. Wspólnej wjechał samochód.

„W tej chwili z 6 osobami prowadzone są medyczne czynności ratunkowe. Co najmniej 4 osoby, w tym 3 dzieci wymaga dalszej diagnostyki i hospitalizacji i są one w drodze do szpitali” - podała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Pozostałe osoby nie wymagały hospitalizacji.

Kierująca Kią wjechała w grupę osób

Wcześniej policja informowała o trzech osobach rannych.

- Kierująca Kią wjechała w grupkę osób. Na razie wiemy o dwójce dzieci, jednym dorosłym. Dzieciom jest udzielana na razie pomoc. Zadysponowano śmigłowiec LPR na miejsce. No i kobieta na razie jest do dyspozycji policji na miejscu - mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Do wypadku doszło około godziny 16. Jak poinformowała nas policja, kobieta, która spowodowała wypadek, była trzeźwa.

