Wyburzona kamienica przy ul. Rozbrat. Wiemy co stanie w jej miejscu Jerzy Chodorek 16.09.2023 16:06 Wiemy co powstanie po wyburzonym budynku na warszawskim Powiślu. Sprawa dotyczy kamienicy przy ulicy Rozbrat 44a. Od kilku tygodni trwają tam prace rozbiórkowe. Inwestycja wywołała kontrowersje wśród mieszkańców i działaczy społecznych.

Wiemy co stanie w miejscu rozebranej kamienicy przy ul. Rozbrat (autor: MWKZ)

- Zamierzamy nawiązywać do przeszłości - zapowiedział w audycji "Jest Sprawa" w RDC Prezes Zarządu firmy X Point Powiśle, Aleksander Walczak. - Nasza koncepcja polega na tym, żeby stworzyć w to miejsce budynek porównywalny, nawiązujący architektonicznie do de facto tego co było. Za parę lat nikt pewnie nawet nie będzie oceniał że to inny budynek. Będzie z dobrymi warunkami do prowadzenia działalności biurowej i usługowej - podkreślił.

- Nie zabraknie lokali gastronomicznych - dodał Walczak. - My chcemy otworzyć tę działalność restauracyjną, może nie w dużym wymiarze, żeby nie było uciążliwości, natomiast chcemy, żeby te funkcje które były zostały odtworzone - wyjaśnia.

Krytycznie inwestycję oceniła autorka projektu "Tu było, tu stało" Patrycja Jastrzębska

- Żadna nowa inwestycja nie zastąpi przedwojennego budownictwa - stwierdziła. - Jeżeli materia przemija, to jakby co o nas mówi, przekazy, zdjęcia, natomiast największą wartość zawsze jako nośnik pamięci ma materia oryginalna. I to doskonale czują mieszkańcy Warszawy - dodała.

W kamienicy przed wojną mieściła się Wyższa Szkoła Dziennikarska. Budynek przez lata służył jako siedziba partii SLD.

