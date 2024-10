Dwa fotoradary do końca roku znikną z Mostu Poniatowskiego. Tak chce konserwator

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na to, aby fotoradary pozostały na Moście Poniatowskiego w Warszawie. Dwa z sześciu znajdujących się tam urządzeń muszą zniknąć z przeprawy do końca tego roku. – To raczej pogorszy, niż poprawi stan bezpieczeństwa w tym miejscu – ocenia Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.