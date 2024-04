R. Trzaskowski podziekował wyborcom. „Takiego wyniku w Warszawie nie było nigdy” Mikołaj Cichocki 08.04.2024 12:28 Najwyższy wynik w historii wyborów prezydenckich w Warszawie. Urzędujący Rafał Trzaskowski zdeklasował przeciwników i uzyskał blisko 60 procent poparcia. Dziś rano podziękował wyborcom na Kabatach.

R. Trzaskowski podziekował wyborcom. „Takiego wyniku w Warszawie nie było nigdy” (autor: RDC)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozdawał w poniedziałek mieszkańcom kawę w podzięce za wybory samorządowe. Według sondażu Ipsos Rafał Trzaskowski (KO) wygrał wybory na prezydenta stolicy z wynikiem 59,8 proc.

- Jestem szczęśliwy, ale mam świadomość, że to spory kredyt zaufania - mówił Trzaskowski. - To z jednej strony pokazuje, że warszawiacy i warszawianki doceniają to, co udało mi się zrobić, ale z drugiej strony jest to rzeczywiście zobowiązanie. Takiego wyniku w Warszawie nie było nigdy, bardzo się z tego cieszę - wskazał.



Prezydent ma już pewne plany na nową kadencję.

- Po prostu nie zwalniamy tempa. Od dzisiaj kolejne decyzje, dotyczące choćby przyspieszania realizacji tych najważniejszych inwestycji. Trudno mi mówić o jakiejś jednej decyzji, która miałaby fundamentalny charakter, bo ich będą po prostu setki. Jeszcze w tym tygodniu, w kolejnym, będziemy zabiegali o to, żeby zasady wydawania pieniędzy z KPO były bardziej elastyczne - tłumaczył.





W czasie spotkania Rafał Trzaskowski rozmawiał z mieszkańcami.



W wyborach na prezydenta Warszawy drugi wynik uzyskał kandydat PiS - Tobiasz Bocheński - miał 18 proc. głosów. Trzecia była Magdalena Biejat z Lewicy - zdobyła 15 proc.

Czytaj też: Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta Warszawy