PKW podała wyniki wyborów na prezydenta Warszawy. Ile procent ma Rafał Trzaskowski? RDC 08.04.2024 16:34 Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta stolicy z wynikiem 57,41 proc. – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Drugi był Tobiasz Bocheński z wynikiem 23,1 proc.

Rafał Trzaskowski (autor: PAP/Marcin Obara)

Państwowa Komisja Wyborcza dane ze 100 proc. warszawskich obwodów głosowania podała w poniedziałek przed godz. 16.30. W pierwszej turze wygrał Rafał Trzaskowski, który otrzymał 444 006 głosów (57,41 proc.).

Na drugim miejscu znalazł się Tobiasz Bocheński (PiS) z wynikiem 178 652 głosów (23,10 proc.). Za nim Magdalena Biejat (Lewica), która otrzymała 99 442 głosów (12,86 proc.), Przemysław Wipler (KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 34 389 głosów (4,45 proc.), Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) - 10 839 głosów (1,4 proc.) i Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) - 6 019 głosów (0,78 proc.).

Trzaskowski jest prezydentem Warszawy od 2018 r. Również wtedy wygrał w pierwszym głosowaniu, zdobywając 505 187 głosów (56,67 proc.). Jego głównym kontrkandydatem był wówczas popierany przez PiS Patryk Jaki, który zdobył 254 324 głosów (28,53 proc.).

Frekwencja w głosowaniu wyniosła wtedy 66,59 proc.

Drugi raz prezydentem Warszawy

Rafał Trzaskowski startował z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jego kandydaturę poparła Trzecie Droga. W zamian za to przedstawiła kandydatkę na wiceprezydenta Warszawy - Adrianę Porowską.

Prezydent stolicy ma 52 lata. Urodził się w Warszawie. Z wykształcenia jest politologiem, ekspertem od spraw europejskich i doktorem nauk humanistycznych. W latach 2013-2014 był ministrem administracji i cyfryzacji, następnie wiceszefem MSZ odpowiedzialnym za sprawy europejskie. Zasiadał również w Parlamencie Europejskim i w Sejmie.

Od 2018 r. jest prezydentem Warszawy, a od lutego 2020 r. - wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2020 r. po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z walki o fotel prezydenta RP zastąpił ją i dostał się do drugiej tury. Przegrał w niej z Andrzejem Dudą, ale uzyskał ponad 10 mln głosów, co przełożyło się na 48,97 proc. poparcia.

W obecnych wyborach samorządowych startował z hasłem "Po prostu Warszawa". W jego ocenie największym wyzwaniem jest połączenie w mieście wysp aktywności, które próbuje stworzyć, realizując program z pierwszej kadencji - nowe centrum warszawy.

Co zarzuca się Trzaskowskiemu?

Przeciwnicy Trzaskowskiego zarzucają mu niespełnienie głównych obietnic wyborczych z kampanii w 2018 r. Chodzi m.in. o brak dokończenia obwodnicy śródmiejskiej, nieodbudowanie stadionu Skry do 2023 r., brak darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół średnich, wybudowanie zaledwie dwóch parkingów P&R zamiast zapowiadanych 20. Mimo obietnic w Warszawie nie ma też wciąż ulicy Lecha Kaczyńskiego, byłego prezydenta stolicy.

Trzaskowskiemu zarzuca się też zakorkowanie miasta przez przedłużające się inwestycje, w szczególności budowę tramwaju na Wilanów. Za jego pierwszej kadencji doszło do dwóch awarii oczyszczalni Czajka, co spotkało się z krytyką społeczną. Przeciwnicy wypominają mu też strefę relaksu, która za 4 mln zł powstała na placu Bankowym.

Sukcesy prezydenta Warszawy

Trzaskowski jako sukces swoich inwestycji przedstawia budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę czy też budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Spełnił też swoją obietnicę wyborczą dotyczącą darmowych żłobków dla mieszkańców.

Wspiera program in vitro, a także rozbudowę metra i zakup ekologicznego taboru komunikacji miejskiej. Oskarżano go m.in. o niedostateczny nadzór miasta nad tą inwestycją, co skutkowało późną reakcją na problem.

Rodzicami Rafała Trzaskowskiego byli pianista i kompozytor jazzowy Andrzej Trzaskowski oraz Teresa z domu Arens. Pradziad Bronisław Trzaskowski był językoznawcą, nauczycielem i dyrektorem szkoły w Tarnowie, zakładał pierwsze żeńskie gimnazja w Polsce.

Prywatnie Trzaskowski od 2002 r. jest żonaty z Małgorzatą. Mają dwoje dzieci: Aleksandrę i Stanisława. Mieszkają na Kabatach na Ursynowie.

Zna pięć języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Lubi czytać, kolekcjonuje też płyty. Uprawia sporty na świeżym powietrzu.

Czytaj też: R. Trzaskowski podziękował wyborcom. „Takiego wyniku w Warszawie nie było nigdy”