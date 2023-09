Przyokopowa na Woli zamknięta. Od dziś utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 25.09.2023 14:38 Dziś wieczorem drogowcy zamkną ulicę Przyokopową na Woli. Dzielnica rozpoczyna remont nawierzchni w sąsiedztwie Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez nieco ponad dwie doby ulica będzie nieprzejezdna.

Utrudnienia na Woli (autor: ZDM Warszawa)

Od dziś wieczorem przez ponad dwie doby ulica Przyokopowa na warszawskiej Woli będzie nieprzejezdna. Rozpoczyna się remont nawierzchni.

„Dzielnicowi drogowcy przeprowadzą swoje prace w tygodniu. Wszystko po to, by nie utrudniać dojazdu do muzeum w weekend, kiedy placówkę odwiedza najwięcej osób” – wyjaśnił stołeczny ratusz.

Jezdnia wzdłuż muru muzeum, aż do ulicy Grzybowskiej, zostanie zamknięta dla samochodów w poniedziałek, 25 września, około godziny 20. Na odcinku od Prostej do muzeum zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Z tego powodu nie będzie można tam zaparkować. Do Grzybowskiej będzie można dojechać ulicą Karolkową. Utrudnienia dla kierowców zakończą się w czwartek, 28 września, około godziny 4.

Czytaj też: Zamknięty przejazd na Chłopickiego. Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji