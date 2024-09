Policja szuka dwóch mężczyzn ws. strzelaniny na bazarze Olimpia na Woli Miłosz Kuter 11.09.2024 14:11 Policja poszukuje dwóch mężczyzn w sprawie strzelaniny na bazarze Olimpia na warszawskiej Woli. Z kolei prokuratura wszczęła śledztwo. Poszkodowany, który podczas zajść został zraniony, opuścił już szpital. – Do chwili obecnej zostało przesłuchanych kilkanaście osób. Został zabezpieczony monitoring, jest on analizowany – informuje Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Strzały na Bazarze Olimpia (autor: Zdjęcie dzięki uprzejmości pani Izy Mickiewicz)

W związku ze strzelaniną na bazarze Olimpia policja poszukuje dwóch mężczyzn. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

– Do chwili obecnej zostało przesłuchanych kilkanaście osób. Został zabezpieczony monitoring, jest on analizowany. U mężczyzny ujawniono dwie rany, wlotową i wylotową. Ustalamy okoliczności i przyczyny powstania tych ran, m.in. w zakresie ustalenia, z jakiej broni strzelano do tego mężczyzny – informuje Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Była to najprawdopodobniej broń palna. Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu dwóch funkcjonariuszy policji.

– Podjęli próbę wylegitymowania jednego z mężczyzn, który trzymał w dłoni kilka aparatów telefonicznych i miał zamiar je sprzedawać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze ujęli tego mężczyznę. W trakcie interwencji powalony, zatrzymany mężczyzna miał w obcym języku zwrócić się do drugiego z mężczyzn nieustalonymi słowami – dodaje Skiba.

Wówczas drugi z napastników oddał strzały w stronę funkcjonariuszy.

Tuż po zdarzeniu policja rozpoczęła obławę na napastników. Wciąż jednak nie ustalono ich tożsamości i aktualnego miejsca pobytu.

