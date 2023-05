Włamywali się do domów pod Warszawą. Trzy osoby z zarzutami i w areszcie Cyryl Skiba 19.05.2023 08:27 Gang włamywaczy w rękach policji. Upatrywali sobie domy jednorodzinne w Warszawie i okolicach. Zatrzymani są w wieku 22, 27 i 51 lat. Wpadli gdy wracali z okolic Żyrardowa, gdzie włamali się do jednego z domów.

Włamywali się do domów pod Warszawą. Trzy osoby z zarzutami i w areszcie (autor: KSP)

Grupę przestępczą mającą na koncie kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości rozpracowali policjanci stołecznego Wydziału Kryminalnego. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 22, 27 i 51 lat. Podejrzani wracali z okolic Żyrardowa, gdzie w miejscowości Kuznocin włamali się do jednego z domów.



- W trakcie drogi mężczyźni w pewnym momencie zatrzymali samochód i zmienili w nim tablice rejestracyjne, a następnie podjechali pod jedną z posesji w Kuznocinie. Tam, po uprzednim rozpoznaniu terenu, włamali się do domu, gdzie jak się później okazało, zniszczyli sejf, z którego ukradli pieniądze, po czym pospiesznie opuścili teren posesji i odjechali w kierunku Żyrardowa - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci przez cały czas obserwowali złodziei, którzy później jeszcze włamali się do domu w miejscowości Chroboty.

- W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli przy zatrzymanych prawie 15 tysięcy euro. Dodatkowo przeszukania miejsc zamieszkania mężczyzn zabezpieczono biżuterię, zegarki oraz pieniądze w kwocie 59 tysięcy złotych, a także wytrychy i pasówki, najprawdopodobniej służące zatrzymanym przy dokonywaniu włamań - dodaje policjantka.

Wszyscy usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Niewykluczone, że zatrzymani mają też związek z innymi tego typu włamaniami, do których w ostatnim czasie doszło w Radzyminie, w Otwocku, Rajszewie, Górze Kalwarii i na ul. Tymiankowej w Warszawie.

Wszyscy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

