Atak nożownika na 61-latka na pl. Politechniki w Warszawie. Dwie osoby aresztowane RDC 18.05.2023 15:50 Urodzony w Wielkiej Brytanii Alexander S. - domniemany sprawca ataku nożem 9 maja w centrum Warszawy na 61-latka - i współpracujący z nim Piotr K. na wniosek prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zostali 12 maja aresztowani przez sąd na trzy miesiące. O takich decyzjach Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa ds. karnych tego sądu sędzia Mirosława Chyr.

61-latek został zaatakowany ostrym narzędziem/zdjęcie ilustracyjne (autor: KSP)

Do ataku doszło we wtorek 9 maja około godziny 9.30 na placu Politechniki w stolicy. Napastnik zadał poszkodowanemu jeden cios nożem w plecy i zbiegł. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Usiłowanie zabójstwa i nakłanianie do niego

Sędzia podała, że 41- letni Piotr K. został zatrzymany 9 maja, a 22-letni Alexander S. 10 maja. Prokuratura zarzuciła S. usiłowanie zabójstwa i spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu a K. nakłanianie do zabójstwa.

Pytana o zatrzymanych rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Agnieszka Skrzyniarz przekazała, że prokuratura nie udziela informacji o postępowaniu.

