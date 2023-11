Wirtualny przewodnik po Warszawie i okolicach. Powstała nowa aplikacja RDC 23.11.2023 17:28 Powstał nowy wirtualny przewodnik, dzięki któremu można zwiedzić i poznać atrakcje metropolii warszawskiej. Warsawpolis Guide zawiera gotowe trasy turystyczne, prawie 800 obiektów, mapy oraz funkcjonalności pozwalające na planowanie własnych szlaków - poinformował stołeczny ratusz.

Telefon (autor: pixabay)

Dostępna jest nowa aplikacja do zwiedzania atrakcji metropolii warszawskiej. Ratusz wyjaśnił, że aplikacja obejmuje pełne spektrum turystycznych atrakcji: od zabytków, przez instytucje kultury, po ukryte perełki miejskiej architektury. Posiada również szereg interaktywnych rozwiązań, takich jak możliwość stworzenia spersonalizowanej e-pocztówki, czy użycie rozszerzonej rzeczywistości zawierającej animowanych przewodników oraz multimedia nawiązujące do danego miejsca.

"Naszym celem było stworzenie narzędzia, które nie tylko ułatwi zwiedzanie metropolii warszawskiej, ale także pozwoli odkryć mniej znane, ale równie fascynujące miejsca. Warsawpolis Guide to nie tylko mapy i trasy - to zaproszenie do eksploracji historii, kultury i architektury naszego regionu" - powiedział dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras.

Z aplikacją można zwiedzić Warszawę oraz 21 partnerskich gmin: Czosnów, Górę Kalwarię, Halinów, Karczew, Kobyłkę, Konstancin-Jeziorną, Legionowo, Lesznowolę, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Podkowę Leśną, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wołomin, Ząbki, Zielonkę i Żyrardów.

Aplikacja jest dostępna w dziewięciu wersjach językowych, dla trzech systemów operacyjnych: iOS, Android, HarmonyOS.

Czytaj też: Koronę Jagny tworzono 10 dni. Tajemnice filmu „Chłopi”