Bomba w górę! W niedzielę Wielka Warszawska na Torze Służewiec RDC 04.10.2024 14:28 Wielka Warszawska to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w polskim kalendarzu wyścigów konnych. Jego historia rozpoczyna się w 1895 roku, od tamtej pory, z przerwami spowodowanymi wojnami i innymi wydarzeniami historycznymi, wyścig przyciąga miłośników koni i sportu. 6 października odbędzie się 111. edycja tej słynnej gonitwy.

Wielka Warszawska (autor: UM Warszawa/X)

Tor Służewiec, zlokalizowany w sercu Warszawy, jest miejscem, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. To tutaj, w otoczeniu zieleni i eleganckiej architektury, odbywają się wyścigi, które na stałe wpisały się w kalendarz warszawskich wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Dziś liczący 138 hektarów kompleks Toru Służewiec wciąż zachwyca zielenią, zabytkowymi budynkami trybun i reprezentacyjną aleją główną.

Królowa Służewieckich Gonitw

W czerwcu minęło dokładnie 85 lat, od kiedy bomba po raz pierwszy poszła w górę na warszawskim torze. Wielka Warszawska, ustanowiona została w 1895 r. przez ówczesnego Prezesa Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim, hrabiego Augusta Potockiego, dziś jest najpopularniejszą gonitwą rozgrywaną na Torze Służewiec.

W ten weekend po zakończeniu wyścigu, prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, osobiście udekoruje zwycięskie konie. Otrzymają one derkę w barwach miasta, ozdobioną panoramą Warszawy. Dodatkowo, triumfatorzy zostaną udekorowani szarfą z kwiatów oraz nagrodzeni koszem pełnym jabłek.

Puchary otrzymają również ich właściciele, trenerzy i dżokeje. Po ceremonii dekoracji odbędzie się runda honorowa wokół padoku, podczas której zgromadzeni na trybunach widzowie będą oklaskiwać wygranych.

Wyjątkowa moda i styl

Wizyta na warszawskim hipodromie to też doskonała okazja do zaprezentowania ciekawych strojów, koniecznie z nakryciem głowy, nawiązujących do mody dawnej stolicy.

Podczas Wielkiej Warszawskiej będzie można nie tylko odwiedzić specjalną strefę mody wyścigowej, ale także wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą stylizację w kapeluszu.

Więcej niż wyścigi

Wielka Warszawska to nie tylko wyścigi, ale także bogaty program towarzyszący, który obejmuje pokazy, wystawy oraz liczne atrakcje. To doskonała okazja, aby poczuć atmosferę dawnej stolicy i cieszyć się dniem pełnym wrażeń. To też okazja do spotkania się w wyjątkowej atmosferze i podziwiania najlepszych koni wyścigowych.

Na dzieci tego dnia również czeka szereg atrakcji, m.in. występy artystyczne, strefa zabaw oraz kolejna odsłona rozgrywek Hobby Horse.

Wejście na teren Toru Służewiec 6 października będzie możliwe od godziny 10:00. Pierwsza gonitwa ruszy o godzinie 12:00.

