Wianki nad Wisłą dziś w Warszawie. Zamknięta będzie Wisłostrada RDC 22.06.2024 11:54 Dziś na warszawskim Podzamczu odbędą się Wianki nad Wisłą. Jedna z największych plenerowych imprez w Warszawie przyciąga tłumy już od niemal 30 lat. Również w tym roku widownię czeka mnóstwo atrakcji, a całość zwieńczy koncert najlepszych polskich gwiazd. Wiąże się to jednak z utrudnieniami dla kierowców - zamknięta zostanie Wisłostrada między ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wianki nad Wisłą (autor: UM Warszawa)

Obchody tegorocznych Wianków nad Wisłą, jak co rok, rozpoczną się piknikowymi atrakcjami dla całych rodzin. To od godziny 13:00. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach plecenia wianków z żywych kwiatów, ale też spróbować swoich sił w słowiańskim rękodziele – filcowaniu z wełny czesankowej i stworzyć tą metodą unikatowe, kwiatowe ozdoby. Tradycyjnie też uczestnicy pikniku stworzą wspólne ogromny wianek, który popłynie Wisłą, niosąc wieść o początku lata.

Koncerty, spektakle i wioska słowiańska

Podczas Wianków nad Wisłą nie może zabraknąć pokazów tańca i śpiewu w wykonaniu zespołów ludowych. Na piknikowej scenie wystąpią Piotrkowianie, którzy oprócz śpiewu z kapelą na żywo zorganizują pokaz i warsztaty tańców ludowych oraz autorski spektakl pt. „Obrzęd Sobótkowy”. Oprócz tego zaplanowano występ Sołtysek, które przygotują dla zgromadzonych widzów spektakl „SWATY”, humorystycznie pokazujący obyczaje związane ze ślubem i weselem, a także koncert śpiewaków ludowych i sobótkowe tańce przy ognisku.

Jedną z najpopularniejszych atrakcji Wianków nad Wisłą, która również w tym roku zawita do Multimedialnego Parku Fontann, jest Wioska Słowiańska. Odwiedzający będą mogli poczuć klimat pradawnych osad, odbywać się będą warsztaty kulinarne, podczas których będzie można samodzielnie przygotować słowiańskie przysmaki.

Na terenie Multimedialnego Parku Fontann znajdą się także punkty gastronomiczne, stanowiska Kół Gospodyń Wiejskich, oraz punkty z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami.

Koncert „Wianki nad Wisłą - Dźwięki Wolności”

Wieczorem, gdy skończą się piknikowe atrakcje, rozpoczną się koncerty. Na Wiankowej scenie wystąpi Kapela ze Wsi Warszawa & BASSałyki oraz zespół Voo Voo, a zwieńczeniem o 21:45 imprezy będzie wyjątkowy koncert pod tytułem „Wianki nad Wisłą - Dźwięki Wolności”. Topowi polscy artyści opowiedzą o wolności swoimi utworami, a na scenie wystąpią: Zalewski, Vito Bambino, Mery Spolsky, Bovska, Baranovski, WaluśKraksaKryzys, Wiktor Dyduła, Paluch, Urszula, Felicjan Andrzejczak oraz Voo Voo.

Podczas Wianków nad Wisłą zostanie wydzielona specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami – wyposażona w podest dla poruszających się na wózkach i pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

Wydarzenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy, a więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: estrada.com.pl.

Wydarzenia w Kamieniu

Na świętowanie 22 czerwca zaprasza też Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W Pawilonie Edukacyjnym Kamień zaplanowano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, na część z nich obowiązują zgłoszenia mailowe pod adresem: zapisykamien@zzw.waw.pl. W wiadomości należy zawrzeć termin i nazwę wydarzenia; imię i nazwisko (oraz liczbę dzieci), numer telefonu oraz treść zgody na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się pod linkiem. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

Program wydarzeń w Kamieniu:

16:00-17:00 – spacer etnobotaniczny po łące [zapisy]

16:00-19:00 – gra terenowa w poszukiwaniu kwiatu paproci

17:00-19:00 – warsztaty „Dzikie kadzidła i napary” [zapisy]

18:00-19:30 – rejsy po Wiśle z plaży Rusałka [zapisy]

19:00-21:00 – plecenie wianków

20:00-21:00 – śpiewy przy ognisku i puszczanie wianków na wodzie

21:00-22:00 – opowieści przy ognisku "O czym szepce kwiat paproci?" [zapisy]

Duże utrudnienia

W związku z imprezą Wianki nad Wisłą w sobotę o 16:00 zamknięta zostanie Wisłostrada między ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim - poinformował stołeczny ratusz. Na obu jezdniach, od Czujnej do Sanguszki, zostanie urządzony tymczasowy parking.

Z ruchu i parkowania wyłączona zostanie także ulica Sanguszki. Przejezdna będzie natomiast ulica Krajewskiego, a z Wenedów będzie można wyjechać w kierunku Bielan. W czasie imprezy nie będzie dojazdu do parkingu przy Wisłostradzie.

Wszystkie ograniczenia potrwają do niedzieli, 23 czerwca, do godziny 4.

W czasie zamknięcia Wisłostrady na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 100, 185 i N16. Turystyczna "setka" w stronę Dworca Centralnego od ulicy Świętojerskiej pojedzie przez plac Krasińskich, a potem ulicami: Miodową, Senatorską, Nowym Przejazdem na most Śląsko-Dąbrowski. Autobusy linii 185 od placu Wilsona (w obu kierunkach) będą kursowały ulicami: Mickiewicza, Andersa, przez plac Bankowy, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do Alej Jerozolimskich, którymi dojadą do Wisłostrady i swojej trasy. Nocne N16 tylko w stronę Dworca Centralnego pojadą aleją "Solidarności" na plac Bankowy, a dalej Marszałkowską i Świętokrzyską do swojej trasy.

Od godziny 22.30 pociągi obu linii metra będą kursowały częściej.

"Na tory wyjadą również dodatkowe tramwaje. Częściej będą kursowały składy linii: 1 w stronę pętli Banacha; 6 w kierunku Gocławka; 23 w stronę Nowego Bemowa, 26 w obie strony oraz 28 na pętlę Os. Górczewska. Po godzinie 23.20 na trasy objazdowe – przez rondo +Radosława+" – zostaną skierowane tramwaje 6 (w stronę Gocławka) oraz 18 (w kierunku pętli Żerań FSO)" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Będą też dodatkowe autobusy linii 160 z Dworca Wileńskiego w kierunku Dworca Centralnego, a także 190 z przystanku Metro Ratusz-Arsenał do CH Marki.

Na wybrane linie nocne wyjadą większe, przegubowe autobusy.

Czytaj też: Grodziskie Wianki dziś na Stawach Walczewskiego. Program specjalny w RDC