The Weeknd na PGE Narodowym. Utrudnienia i zamknięty wjazd na Saską Kępę [SPRAWDŹ] RDC 09.08.2023 15:43 Dziś na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert kanadyjskiego artysty The Weeknd. W związku z tym pojawią się utrudnienia na Pradze-Południe. O godz. 17:00 ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Jak przekazuje ratusz, na koncert najlepiej dojechać metrem.

1 The Weeknd na Narodowym i utrudnienia w ruchu (autor: WTP Warszawa)

Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi Abel „The Weeknd” Tesfaye. Artysta przyjeżdża w ramach trasy „After Hours til Dawn Stadium Tour”. Stolica to przedostatni przystanek muzyka w europejskiej części trasy koncertowej.

Wybierając się na stadion PGE Narodowy, najlepiej zdecydować się na metro – pociągi M2 będą podjeżdżały na stacje co kilka minut. Sprawny dojazd zapewnią także pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego kursujące mostem Poniatowskiego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

Przed koncertami, o godzinie 17:00, ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21:00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zamknięcia i zmienione trasy

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku wyłączenia z ruchu ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 17:00 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Natomiast autobusy E-1 zostaną skierowane przez most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Powrót z koncertu

Jeśli po zakończeniu wydarzeń, około godziny 22:30, duża grupa uczestników koncertu będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Książęcą, Solec, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Natomiast w kierunku placu Zawiszy z Trasy Łazienkowskiej autobusy pojadą przez Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży i Aleje Jerozolimskie.

Po zakończeniu koncertów na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej oraz Gocławia i Winnicy.

Z większą częstotliwością kursować będą pociągi metra linii M2 w kierunku Bemowa.

Więcej będzie też tramwajów. Tramwaje linii 9 przewiozą pasażerów na zmienionej trasie z pętli Gocławek do krańca Ratuszowa-ZOO. Natomiast składy linii 26 – z alei Zielenieckiej – będą jeździły w kierunku Metra Młociny.

Czytaj też: Nawet 130 dzików do odstrzału. Redukcja populacji zwierząt w powiecie wołomińskim

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC /PA