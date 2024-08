Andrea Bocelli na PGE Narodowym. Jak dojechać na koncert? [SPRAWDŹ] RDC 24.08.2024 14:03 Ze względu na sobotni koncert włoskiego śpiewaka Andrea Bocelli na stadionie Narodowym będą utrudnienia w ruchu na Saskiej Kępie.

Andrea Bocelli na PGE Narodowym (autor: WTP Warszawa)

"Wielbiciele artysty na Narodowy najłatwiej dojadą, wybierając metro. Przy błoniach stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy" - przekazał stołeczny ratusz

Przed koncertem ograniczany będzie wjazd na Saską Kępę

Do godziny 20 zostaną wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

"W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic" - zaznaczył ratusz. Po wydarzeniu, około godziny 21.45, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich, na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W przypadku zamknięcia przeprawy na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 i 9 po stronie śródmiejskiej dojadą do placu Starynkiewicza. Z kolei po stronie praskiej "siódemka" pojedzie do ronda Wiatraczna a "dziewiątka" do pętli Ratuszowa-ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z Banacha na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

"Po zakończeniu widowiska na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek przez rondo Waszyngtona, aleję Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Z kolei składy linii 26 z alei Zielenieckiej pojadą w kierunku Metra Młociny.

Czytaj też: Notorycznie zalewana ulica w Ursusie. Nie pomógł nawet remont