Dziś i jutro zmiany w ruchu w okolicy toru Służewiec. Rozpoczyna się Orange Warsaw Festival RDC 07.06.2024 07:55 W piątek i sobotę 7 i 8 czerwca na Torze Wyścigów Konnych zagości Orange Warsaw Festival. Na miejsce dowiozą autobusy specjalnej linii 300 z Metra Wilanowska. Powrót do Metra Ursynów zapewni linia "Do metra ". W okolicy toru będą zmiany w ruchu i parkowaniu – poinformował stołeczny ratusz.

Autobus (autor: UM Warszawa)

W tym roku na Orange Warsaw Festival wystąpią światowi artyści, tacy jak Troye Sivan czy Jessie Ware, a także polscy wykonawcy: Kwiat Jabłoni, Kaśka Sochacka, Dawid Tyszkowski oraz nita. Największą z gwiazd będzie prawdopodobnie amerykańska raperka Nicki Minaj. Drugim headlinerem ma być grupa The Prodigy.

Zmiany w ruchu i parkowaniu

Od środy, 5 czerwca, od godziny 3:00 do niedzieli, 9 czerwca, do godziny 10:00 kierowcy nie zaparkują w alei Wyścigowej od Pallutha do bram na teren Toru Wyścigów Konnych oraz na ulicy Rzymowskiego w okolicy ulicy Pallutha.

W dni festiwalowe, czyli od piątku, 7 czerwca, od godziny 13:00 do soboty, 8 czerwca, do 3:00 oraz od soboty od godziny 13:00 do niedzieli do 3:00 nie będzie można skręcić z ulicy Puławskiej w aleję Wyścigową ani pojechać do alei ulicą Pallutha. Zakaz ruchu nie będzie obowiązywał mieszkańców, dojeżdżających do stacji benzynowej oraz posiadaczy biletów festiwalowych kategorii N (ci ostatni wjadą tylko od ulicy Rzymowskiego).

Wydłuż muru Toru Wyścigów Konnych, na prawym pasie jezdni ulicy Puławskiej w kierunku Piaseczna, zostanie wyznaczony tymczasowy parking Kiss&Ride. Będzie można się tutaj na chwilę zatrzymywać od 7 czerwca, od godziny 15:00 do 8 czerwca do 3:00 oraz od 8 czerwca od godziny 15:00 do 9 czerwca do 3:00.

Dojazd na Orange Warsaw Festival

Uczestnicy festiwalu będą mogli bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym od 7 do 9 czerwca, do godziny 4:00.

W piątek i sobotę, 7 i 8 czerwca, dojazd na festiwal ułatwi specjalna linia autobusowa 300. Autobusy będą kursowały w godzinach 14:30-23:00 na trasie: Metro Wilanowska, aleja Wilanowska, Puławska, Wyścigi i z powrotem.

Szybki powrót z imprezy

Po zakończeniu imprezy, około godziny 23:00 zostanie uruchomiona linia „DO METRA”, która będzie kursowała w jednym kierunku na trasie: Wyścigi, Puławska, Romera, Surowieckiego, aleja KEN, Metro Ursynów.

Dodatkowy przystanek dla linii 504

Przystanki autobusowe Wyścigi – 7 i 8 czerwca od godziny 14:30 do końca kursowania linii nocnych – obowiązywały jako stałe dla wszystkich linii dziennych i nocnych. Dodatkowo dla autobusów linii 504 zostanie uruchomiony jako stały przystanek Wyścigi 01.

Czytaj też: Tajemniczy Ogród i spektakl rodzinny. Mazowiecki Instytut Kultury świętuje 10. urodziny