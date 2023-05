Jest pozwolenie na budowę Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze Adrian Pieczka 22.05.2023 08:16 Jest pozwolenie na budowę Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze. Nowa inwestycja ma powstać na osiedlu Zerzeń tuż obok lasu. Projekt nawiązuje do historii rejonu Urzecza, na której bazie buduje opowieść o lokalnej tradycji.

W Wawrze powstanie Park Aktywności Rodzinnej (autor: UM Warszawa)

Kładka wśród drzew, minigolf, pole piknikowe z hamakami. Jest pozwolenie na budowę Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze.

– Obecnie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Wawer jest dzielnicą, która stale się rozwija, skupiamy się nie tylko na potrzebach związanych z infrastrukturą drogową czy edukacją, ale również na zapewnieniu mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu bez potrzeby przemieszczania się do innych części Warszawy – mówi Agnieszka Pazio z urzędu dzielnicy.

Jak zapewniają urzędnicy, mieszkańcy w nowym parku znajdą wiele atrakcji.

– Między innymi kładka wśród drzew, pawilon gastronomiczny, pole do minigolfa, naturalny plac zabaw dla najmłodszych, boisko do badmintona, przestrzeń do gry w bule i w szachy oraz w inne gry planszowe, wybieg dla psów, pole piknikowe, hamaki, miejsce do grillowania – wylicza Pazio.

Dzielnica przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Koszt parku to blisko 9 mln złotych.

Planowane otwarcie przewidziane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

