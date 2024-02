Więcej domów w Wawrze z kanalizacją. Które ulice zostaną podłączone do sieci? Mikołaj Cichocki 02.02.2024 19:06 Sieć kanalizacyjna w Wawrze zostanie rozbudowana. Prezydent Warszawy podpisał umowę w sprawie rozbudowy, a także budowy przepompowni w dzielnicy. – Proces przyłączania kolejnych budynków jest trudny do realizacji, ale liczmy, że teraz znacznie przyspieszy – mówi prezes MPWiK Renata Tomusiak.

Podpisanie umowy na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i budowę przepompowni w Wawrze (autor: Adrianna Raszkowska/Dzielnica Wawer/FB)

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i budowę przepompowni w Wawrze. Kwota inwestycji wyniesie 83 mln zł brutto a termin realizacji to dwa lata.

To ważna informacja dla mieszkańców dzielnicy. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, obecnie blisko 2/3 nie jest podłączona do sieci.

Prezydent zapewnia, że Wawer jest na liście priorytetów stołecznego ratusza.

– Gdy pojawiam się w Wawrze, zawsze są pytania o sieć wodociągowo-kanalizacyjną i dlatego traktujemy to priorytetowo. O tym też przez cały czas mówią nam mieszkańcy – mówi.

Choć proces przyłączania kolejnych budynków jest trudny do realizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji liczy, że teraz znacznie przyspieszy.

– Poza finansami, o których powiedział prezydent, to jest absolutne prawo. Najtrudniejszy jest proces uzyskiwania zgód na wejście w teren, a potem cały proces przygotowawczy – mówi prezes MPWiK Renata Tomusiak.

Inwestycja polega na położeniu sieci kanalizacyjnej w ulicach: Skalnicowa, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowska i sieci wodociągowej w ulicach: Wał Miedzeszyński i Skalnicowa, a także budowę przepompowni na ulicy Skalnicowej.

– Ta inwestycja dotyczy zlewni, która ma w swoim zasięgu 750 hektarów. Dzięki niej uda się przyłączyć te ulice, na których są już położone sieci, ale nie mogą zostać uruchomione, dopóki ta przepompownia nie powstanie. To bardzo ważne, bo uruchamia możliwość dalszego rozwoju dla dzielnicy – podkreśliła prezes.

Kanalizacja w Wawrze

Burmistrz Wawra Norbert Szczepański podkreślił, że ważny jest zrównoważony rozwój, czyli by obok dużych inwestycji prowadzić działania lokalne, czyli rozprowadzenie tej sieci do konkretnych mieszkańców. Zaapelował do mieszkańców, by ci, którzy mogą, podłączali się do sieci kanalizacyjnej.

Prezes MPWiK poinformowała, że w tej chwili około 60 proc. nieruchomości w Wawrze ma przyłączenie do sieci wodociągowej a 32–35 proc. do sieci kanalizacyjnej. Koszt przyłącza to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od długości przyłącza.

W 2022 roku MPWiK podawało, że w ciągu roku liczba budynków podłączonych do infrastruktury wzrosła jedynie o 6 proc.

Miasto przeznaczy 235 mln zł na budowę blisko 200 km kanałów i 130 km wodociągów. Mają one powstać do 2030 roku.

