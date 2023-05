Warszawscy radni PiS chcą uczestniczyć w wyborze nowego sekretarza miasta Adam Abramiuk 15.05.2023 22:01 Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą jawności przy wyborze nowego sekretarza. Zapowiedzieli w poniedziałek, że złożą do ratusza wniosek w tej sprawie.

Warszawscy radni PiS chcą uczestniczyć w wyborze nowego sekretarza miasta (autor: PiS)

Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą uczestniczyć w wyborze nowego sekretarza Warszawy.

- Dostęp do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie zanonimizowanych ofert wszystkich kandydatów na nowego sekretarza m.st. Warszawy - mówiła radna Alicja Żebrowska.





Jawność procesu rekrutacji to nie wszystko - radni PiS chcą też mieć czynny głos przy wyborze nowego sekretarza. Apelują do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o włączenie ich do komisji konkursowej.

- My mamy taki apel do pana prezydenta, żeby doprosił do pracy komisji konkursowych przedstawicieli PiS w Radzie Warszawy. Uważamy, że przyczyni się to do jak najbardziej transparentnego wyłonienia kandydata. Tym samym zostanie wyłoniony jak najlepszy sekretarz Warszawy - dodała Żebrowska.





Konkurs zakończył się w czwartek. W piątek ratusz poinformował nas, że liczba zgłoszonych kandydatów nie jest znana, bo kandydatury wciąż spływają pocztą.Tymczasem w ogłoszeniu konkursowym jest wyraźna informacja, że rekrutacja odbywa się wyłącznie online - czekamy na wyjaśnienia ratusza w tej sprawie.

