Trzy mld zł dla Warszawy. Część rządowej dotacji możliwa jeszcze w tym roku Przemysław Paczkowski 30.06.2023 06:22 Część rządowej dotacji dla Warszawy możliwa jeszcze w tym roku. Rozpoczęły się rozmowy pomiędzy rządem a władzami Warszawy o dofinansowaniu najważniejszych inwestycji w stolicy. Chodzi w sumie o 3 miliardy złotych. Pieniądze mają być rozłożone na lata 2023-2030.

Trzy miliardy złotych dla Warszawy. Część rządowej dotacji możliwa jeszcze w tym roku (autor: pixabay)

Jest szansa, że Warszawa jeszcze w tym roku otrzyma część pieniędzy z rządowej dotacji na najważniejsze inwestycje w mieście. Łącznie to 3 mld zł rozłożone na lata 2023-2030.

- Oczekujemy od miasta przygotowania projektów i harmonogramu wydatków - mówi lider warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. - Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to część pierwszych środków może Warszawa otrzymać jeszcze w tym roku. Najważniejszym elementem jest to, czy budowa trzeciej linii metra, budowa obwodnicy śródmiejskiej, o których mówi się od wielu lat, czy one są po prostu przygotowane, żeby mogły być zrealizowane w ciągu najbliższych siedmiu lat - tłumaczy.





- Rządowa dotacja obejmuje 24 inwestycje w stolicy - dodaje Krajewski. - Takich jak budowa trzeciej linii metra, budowa obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, ale również dokończenie Trasy Świętokrzyskiej, modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego i odbudowa stadionu Skry - wylicza.







Oprócz budowy metra czy obwodnicy śródmiejskiej pieniądze mają zostać przekazane na 18 inwestycji dzielnicowych, takich jak modernizacja parku Skaryszewskiego i Bródnowskiego.

Czytaj też: Śmieci w Warszawie odbierane bez zezwolenia? Ratusz odpowiada