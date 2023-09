PiS apeluje do R. Trzaskowskiego ws. referendum. P. Gliński: w Warszawie mamy politykę dezorganizacji miasta

Warszawscy działacze Prawa i Sprawiedliwości z apelem do Prezydenta Trzaskowskiego. Proponowane przez warszawski PiS referendum, dotyczące polityki transportowej miasta, zostało na ostatniej sesji rady Warszawy odłożone na później. Minister Kultury prof. Piotr Gliński oraz m.in. lider warszawskich struktur PiS Jarosław Krajewski zaapelowali do Prezydenta Warszawy o dopuszczenie mieszkańców stolicy do głosu.