Większa Strefa Czystego Transportu w Warszawie. S. Kaleta: wykluczy komunikacyjnie biedniejszych Natalia Rozbicka 28.06.2023 14:53 Powiększenie planowanej Strefy Czystego Transportu to groźba wykluczenia komunikacyjnego — uważa poseł Sebastian Kaleta. Jego zdaniem, ucierpią na tym najbiedniejsi mieszkańcy stolicy. Po konsultacjach społecznych ratusz rozważa rozszerzenie zakazu wjazdu starych aut poza centrum Warszawy.

Co ze Strefą Czystego Transportu w Warszawie? (autor: PAP/Rafał Guz)

Poseł Sebastian Kaleta uważa, że Strefa Czystego Transportu w Warszawie uderza w najuboższych mieszkańców. Po konsultacjach społecznych ratusz rozważa wprowadzenie zakazu wjazdu starych samochodów także poza centrum Warszawy. Mowa nawet o kilku dzielnicach - od przyszłego roku strefa mogłaby objąć mieszkańców Śródmieścia, Woli, Ochoty i Pragi Północ i Południe.

Poseł Sebastian Kaleta, podkreślił, że zasięgnął informacji w Ministerstwie Cyfryzacji, aby sprawdzić, ile jest zarejestrowanych aut, które od przyszłego roku będą miały zakaz poruszania się w SCT.

— To oznacza, ze te samochody nie będą mogły wyjechać z garażu. Przepraszam, będą mogły wyjechać cztery razy do roku, za zgodą straży miejskiej, bo tak proponuje Rafał Trzaskowski. Na terenie pięciu dzielnic jest zarejestrowanych 50 tysięcy aut — wyjaśnił.

Kaleta zaznaczył, że ludzie zostaną bezpośrednio wykluczeni komunikacyjnie.

— Wraz z kolejnymi latami, ta grupa będzie coraz większa — dodał.

Obawy komunikacyjne

Poseł pokreślił również, ze ścisłe centrum miasta i okoliczne dzielnice to miejsca, w których usytuowane są najważniejsze obiekty użyteczności publicznej, urzędy, szpitale i szkoły. Z raportu z konsultacji wynika, że mieszkańcy najwięcej obaw mają, że nie dojadą do szpitala.

— Na terenie planowanej strefy są duże szpitale, które obsługują nie tyko mieszkańców Warszawy ale również całego Mazowsza — sprecyzował.

Pojawiły się również obawy, że na zmianach ucierpią najbiedniejsi mieszkańcy stolicy.

— Rafał Trzaskowski po prostu szykuje biedniejszym mieszkańcom Warszawy wykluczenie komunikacyjne. Ci ludzie w centrum Polski, będą mogli się poruszać rowerami albo pieszo do szpitala, do szkół, do urzędów do pracy — dodał.

Do Strefy Czystego Transportu zakaz wjazdu miałyby stare samochody na benzynę, ale także nowsze diesle.

