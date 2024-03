Warszawa z szóstym kandydatem na urząd prezydenta stolicy RDC 15.03.2024 09:20 Warszawa z szóstym zgłoszonym kandydatem na urząd prezydenta stolicy. To Romuald Starosielec z Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski. Jest związany z miesięcznikiem Polityka Polska, zajmuje się geopolityką i stosunkami międzynarodowymi.

Ratusz w Warszawie (autor: EWELINA LACH/UM Warszawa)

W wyborach samorządowych o fotel prezydenta Warszawy powalczy sześcioro kandydatów.

Koalicja Obywatelska

Wśród kandydatów jest Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent Warszawy zapowiada kontynuację programu Nowe Centrum Warszawy, które ma być bardziej zielone i przyjazne dla mieszkańców oraz programu darmowych żłobków. Kontynuowane mają być programy związane z edukacją - budowa nowych szkół, inwestycje w psychiatrię i psychologię. Trzaskowski w kampanii stawia też na inwestycje stricte dzielnicowe jak np. budowa kanalizacji na Zielonym Ursynowie czy rewitalizacja parku Kaskada na Żoliborzu. Za jeden z priorytetów uważa budowę tramwaju na Zieloną Białołękę.

Trzaskowskiego popiera też Trzecia Droga, która nie wystawiła swojego kandydata. Zaproponowała jednakże na wiceprezydentkę Adrianę Porowską.

PiS

Do miana prezydenta Warszawy pretenduje także kandydat Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda łódzki i mazowiecki Tobiasz Bocheński. Bocheński proponuje aplikację mobilną dla wszystkich warszawiaków WAVO, która pozwoli na udział w głosowaniach, konsultacjach społecznych i referendach lokalnych. Chce również zmienić politykę transportową samorządu, proponuje lepszą koordynację remontów, współpracę z ościennymi gminami i powrót do dużych inwestycji transportowych. Zdaniem Bocheńskiego, polityka transportowa realizowana przez urząd miasta, pod wodzą prezydenta Rafała Trzaskowskiego, skupia się na działaniach niekorzystnych dla kierowców.

Chce też stworzyć w Warszawie centrum rozwoju kobiet a pierwszą wiceprezydent Warszawy w jego magistracie będzie kobieta - b. wiceminister rodziny Barbara Socha. Jeśli chodzi o inwestycje miejskie to zakłada, że gdy wygra wybory doprowadzi do rozpoczęcia budowy zarówno trzeciej, jak i czwartej linii metra. Chce też zdecentralizować stołeczny samorząd i dać większą władzę burmistrzom. Uważa też, że w stolicy powinny być, w połowie kadencji, przeprowadzane referenda zarówno ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe. W kwestiach mieszkaniowych deklaruje szybkie przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie społecznej agencji najmu, która będzie jednostką miasta i stanie się graczem na rynku nieruchomości, umożliwienie wykupu mieszkań przez długoletnich najemców a także bon mieszkaniowy w wysokości tysiąca złotych.

Lewica i Ruchy Miejskie

Jedyną kobietą, która chciałaby zostać prezydentem stolicy jest kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich - wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która proponuje zmniejszenie liczebności klas w stołecznych szkołach do 20 uczniów, bezpłatne korepetycje a dla dzieci, których zainteresowania wykraczają poza program, "ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe po lekcjach, w tej samej szkole, do której uczęszczają". Proponuje też dostęp do "bezpłatnych, zdrowych i zbilansowanych posiłków z możliwą opcją wegetariańską i wegańską".

W swoim programie mobilności zapowiedziała w nim m.in. nowe buspasy, poprawę infrastruktury rowerowej czy nowe linie tramwajowe do 2028 roku. Zapowiedziała też, że będzie zachęcać warszawiaków do korzystania z infrastruktury rowerowej i komunikacji miejskiej. Jednym z postulatów Biejat jest też poprawa przestrzeni miejskiej i budowa miasta, które jest dobre do życia dla kobiet – o przyjazności przestrzeni miejskiej, o jej dostępności, o bezpieczeństwie i dobrym transporcie. Zapewnia, że zadba o podwyższenie płac pracujących dla miasta kobiet, np. w pomocy społecznej czy w kulturze, w sfeminizowanych sektorach, w których płacone są głodowe stawki.

Bezpartyjni

Kandydatem na prezydenta Warszawy z komitetu Bezpartyjnych jest Janusz Korwin-Mikke, który, jak sam mówi chce "zniszczyć pana Trzaskowskiego", uważa, że Warszawa powinna być miastem przyjaznym kierowcom. Zadeklarował również, że z pieniędzy miejskich nie będzie finansował ani odmienności, ani przeciwności, bo nie od tego są pieniądze podatników.

Konfederacja

Kolejnym kandydatem jest Przemysław Wipler kandydujący z ramienia Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, który chce zaprzestać zwężania ulic oraz o zmniejszyć biurokrację w stolicy a także budować nowe mieszkania.

Ruch Naprawy Polski

W ostatniej chwili zgłosił się szósty kandydat z Ruchu Naprawy Polski - Romuald Starosielec, który specjalizuje się w zagadnieniach geopolityki, stosunków międzynarodowych i historii myśli społeczno-politycznej.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Ewentualna druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – 21 kwietnia.

Czytaj też: Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na prezydenta Płocka o planach na rozwój miasta