Budowa Tramwaju do Wilanowa. Wprowadzono korektę organizacji ruchu [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 23.02.2024 10:48 W związku z prośbami mieszkańców i władz dzielnicy Wilanów, budowniczowie trasy tramwajowej do Wilanowa wprowadzili korektę organizacji ruchu na skrzyżowaniu Osi Królewskiej z aleją Rzeczypospolitej. Zmiana zaczęła obowiązywać od nocy z czwartku na piątek, z 22 na 23 lutego.

Zmiany drogowe na Wilanowie (autor: Tramwaj do Wilanowa)

W połowie listopada tramwajarze rozpoczęli budowę torów na skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej z Osią Królewską. Zamknęli wówczas południową nitkę tej ostatniej. Kierowcy wyjeżdżali na aleję Rzeczypospolitej jednym pasem w każdą stronę.

Aby zmniejszyć utrudnienia związane z budową tramwaju, na jezdni Osi Królewskiej od strony skarpy Warszawskiej i szkoły podstawowej wydzielony zostanie osobny pas do skrętu w prawo w aleję Rzeczypospolitej. Z drugiego – kierowcy pojadą prosto lub w lewo. Pasy te będą rozdzielone od siebie wyspą. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Pozostałe pasy i kierunki jazdy nie zmienią się. Wyjazd z drugiej strony Osi Królewskiej nadal będzie jednym pasem we wszystkich kierunkach. Na alei Rzeczypospolitej od alei Wilanowskiej dostępny będzie pas do skrętu w lewo oraz pas do jazdy prosto lub w prawo, a z przeciwnej strony – pas do jazdy prosto lub w prawo.

Więcej informacji o samej inwestycji jest dostępnych na stronie tramwajdowilanowa.pl.

