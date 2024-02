Koniec nadmiernego hałasu z ekspresówki w Wawrze? Będą dodatkowe ekrany Adam Abramiuk 23.02.2024 07:52 Będą dodatkowe ekrany dźwiękochłonne wzdłuż trasy S2 w Wawrze. Apelowali o nie mieszkańcy, którzy skarżyli się na hałas dobiegający z ekspresówki. Dotyczy to fragmentu od Wału Miedzeszyńskiego do skrzyżowania z ul. Cygańską.

Trasa S2 (autor: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA)

Koniec nadmiernego hałasu z ekspresówki w Wawrze? Wzdłuż trasy S2 na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do skrzyżowania z ul. Cygańską mają pojawić się dodatkowe ekrany dźwiękochłonne.

- Analizy faktycznie wykazały przekroczenia, więc nakazaliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamontować dodatkowe ekrany - mówi Marcin Podgórski z urzędu marszałkowskiego. - Mówimy tutaj o ekranach pochłaniających hałas, oczywiście w miejscach, gdzie były określone przekroczenia norm hałasu. Decyzja to jest już taka ostateczność, przymuszająca Generalną Dyrekcję, natomiast należy pamiętać, że co do zasady zarządzający drogą ma obowiązek tak realizować przedsięwzięcie i tak je eksploatować, żeby nie dochodziło jednak do przekroczenia standardów - tłumaczy.



Zgodnie z decyzją, ekrany mają pojawić się w ciągu 4,5 roku.

- Planujemy w tym roku ogłosić przetarg dla tego odcinka na wyłonienie wykonawcy prac, polegających na zaprojektowaniu i budowie dodatkowych zabezpieczeń - mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Trasa S2 w Wawrze została otwarta w grudniu 2020 roku.

