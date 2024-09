Jak powinna wyglądać Warszawa przyszłości? Miasto pracuje nad strategią rozwoju Przemysław Paczkowski 05.09.2024 07:22 Warszawa pracuje nad strategią rozwoju miasta na następne 20 lat. Do 30 września mieszkańcy stolicy mogą zgłosić swoje uwagi poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej strategii rozwoju „Warszawa 2040+” oraz „planu ogólnego”, który jest szczegółowym dokumentem planistycznym. Określa ścieżkę rozwoju transportu publicznego, zabudowę miasta czy sieć dróg miejskich.

Warszawa (autor: UM Warszawa/X)

Do 30 września mieszkańcy Warszawy mogą się wypowiedzieć jak wyobrażają sobie stolicę za 20 lat. Władze miasta pracują nad strategią rozwoju miasta „Warszawa 2040+” oraz „planem ogólnym”, który ma zastąpić studium uwarunkowań.

Zapytaliśmy mieszkańców o to jak chcą, żeby rozwijała się stolica.

— Rozwój ulic, transportu miejskiego i też dróg, żeby można było łatwiej przejechać i żeby była Warszawą miastem bardziej ekologicznym — usłyszał nasz reporter.

Jak zgłosić wnioski?

Od 4 do 30 września br. wszyscy zainteresowani mają możliwość wypełnienia ankiety na temat priorytetów rozwoju miasta oraz złożenia wniosku do planu ogólnego. W tym samym okresie zainteresowani mogą również zadać pytania ekspertom, dotyczące uwarunkowań prawnych oraz sposobu i harmonogramu prac nad strategią rozwoju i planem ogólnym.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski poprzez ankietę na stronie um.warszawa.pl/2040 lub papierowo w 120 lokalizacjach na terenie Warszawy.

Ratusz chce, aby wszyscy zainteresowani rozwojem miasta włączyli się w prace nad tymi dokumentami.

Założenia programowe do strategii mają być udostępnione w grudniu 2024 roku. Opracowane zostaną one na podstawie wniosków z diagnozy, wyników ewaluacji obecnej strategii, wyników wrześniowej ankiety oraz nadrzędnych zobowiązań, m.in. wynikających z dokumentów wyższego rzędu. W założeniach zawarty zostanie wstępny zakres celów oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Na wrzesień 2025 roku planowane są konsultacje społeczne projektów nowej strategii i planu ogólnego.

„Warszawa 2040+” — o co chodzi?

Od lipca w stolicy trwają prace nad strategią rozwoju „Warszawy 2040+”, która ma zastąpić obecnie obowiązującą - „Warszawa2030” oraz „planem ogólnym”.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Warszawy, strategia nie będzie przygotowywana od podstaw, lecz aktualizowana, ponieważ „w świetle aktualnych przepisów konieczne jest dostosowanie jej do nowych wymogów i uwarunkowań”. Chodzi o reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego, która weszła w życie w 2023 roku. Według obecnych zasad każda gmina ma obowiązek sporządzenia do 1 stycznia 2026 r. planu ogólnego, zawierającego podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój.

Po raz pierwszy w stolicy przygotowywany jest tzw. „plan ogólny”. Jak informują władze miasta, jest to „nowy rodzaj dokumentu planistycznego”. „Będzie on określał podstawowe zasady zagospodarowania przestrzennego całego miasta” - dodano. Sporządzony dokument będzie w dokładniejszej skali określać zasady zagospodarowania konkretnych fragmentów miasta. Plan zostanie przygotowany w formie zbioru danych przestrzennych, do wyświetlania w formie elektronicznej.

Strategia rozwoju jest dokumentem, w którym określone zostaną cele rozwoju miasta w długoterminowej perspektywie. Na ich podstawie podejmowane będą decyzje, dot. m.in. inwestycji, rozwoju transportu czy programów społecznych. Jest to również narzędzie, które pozwoli na podejmowanie spójnych decyzji, które ostatecznie doprowadzą do realizacji ustalonych w ramach strategii założeń.

Czytaj też: Mur wokół betonowego placu do rozbiórki? Mieszkańcy: to trzeba usunąć