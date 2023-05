Jutro utrudnienia w stołecznym Śródmieściu i na Pradze w związku z Biegiem Konstytucji 3 Maja RDC 02.05.2023 16:53 W środę, 3 maja biegacze będą rywalizować na pięciokilometrowej trasie z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W związku z tym w Śródmieściu i na Pradze wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Komunikacja miejska pojedzie objazdami.

Jutro utrudnienia w stołecznym Śródmieściu i na Pradze w związku z Biegiem Konstytucji 3 Maja (autor: UM Warszawa)

"W stolicy od lat odbywa się pięciokilometrowy bieg z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Każdorazowo trasa poprowadzona jest ulicami związanymi z twórcami pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. W tym roku biegacze pobiegną m.in. na moście Poniatowskiego, którego oddziały wojskowe strzegły obrad sejmowych odbywających się w Zamku Królewskim. Na starcie rywalizacji zobaczymy cztery tysiące zawodników" - poinformował stołeczny ratusz.

Nowa trasa

W tym roku Bieg Konstytucji 3 Maja odbędzie się na zupełnie nowej trasie. Start i meta zawodów zlokalizowane będą na ulicy Nowy Świat, w pobliżu Foksal. Stamtąd zawodnicy przez rondo de Gaulle’a pobiegną południową nitką Alej Jerozolimskich przez most i aleję Poniatowskiego do ronda Waszyngtona. Tam zawrócą i północną stroną alei i mostu Poniatowskiego wrócą do Śródmieścia, gdzie Alejami Jerozolimskimi dotrą do ronda de Gaulle’a, a tam skręcą w Nowy Świat. Wystrzał startera zawodnicy usłyszą o godz. 10, a na pokonanie pięciokilometrowej atestowanej trasy będą mieli 55 minut.

Zmagania rozpoczną się na wyłączonym z ruchu fragmencie Nowego Światu – ulica jest częścią deptaku, urządzanego na Trakcie Królewskim. W środę, 3 maja, o godz. 5 zagrodzone zostaną natomiast przejścia dla pieszych – w poprzek Nowego Światu – na wysokości Foksal i Ordynackiej.

Główne wyłączenia z ruchu, wprowadzone na całej trasie biegu, będą obowiązywać w godz. 9.30-11.30. Wówczas dla ruchu zamknięte zostaną obie nitki Alei Jerozolimskich, most i aleja Poniatowskiego, jak również rondo Waszyngtona.

Kierowcy, jadący Alejami Jerozolimskimi w stronę Pragi, będą musieli skręcić w prawo, w ulicę Kruczą. Dalej dojadą jedynie mieszkańcy dojeżdżający do Brackiej. Z kolei z ulicy Kruczej nie będzie można skręcić w Aleje Jerozolimskie w stronę mostu – zarówno od strony Pięknej, jak i placu Pięciu Rogów.

Ulica Smolna przez dwie godziny będzie całkowicie zamknięta.

W czasie trwania zawodów podróżujący Wisłostradą nie wjadą na most Poniatowskiego – łącznica w rejonie ulicy Wioślarskiej zostanie zamknięta.

Utrudnienia na Pradze

Po stronie Pragi także zamknięte zostaną łącznice umożliwiające wjazd z Wybrzeża Szczecińskiego i Wału Miedzeszyńskiego na most Poniatowskiego lub jazdę w kierunku ronda Waszyngtona.

W trakcie biegu zamknięte zostanie także rondo Waszyngtona. W tym rejonie pojazdy indywidualne, a także komunikacji miejskiej, będą mogły przejechać wyłącznie z ulicy Francuskiej w prawo w al. Waszyngtona, w stronę ronda Wiatraczna; z al. Waszyngtona w prawo w al. Zieleniecką, w stronę Targowej.

Z kolei z ulicy Targowej, przy Teatrze Powszechnym, nie będzie można skręcić w prawo w al. Zieleniecką, w stronę PGE Narodowego.

Wzdłuż Alei Jerozolimskich, w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Powiśle, a także po stronie Muzeum Narodowego w godz. 9-12 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, także na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Podczas zamknięcia Alei Jerozolimskich, mostu i alei Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona wstrzymany zostanie także ruch tramwajowy na tych ulicach oraz w al. Waszyngtona. Tramwaje linii 9, 22 i 24, po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętlę Ratuszowa-ZOO. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski.

Zmienionymi trasami pojadą również autobusy linii 109, 111, 117, 123, 127, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 521. Te, które przekraczają Wisłę, zostaną skierowane na most Łazienkowski; z wyjątkiem 166, które pojadą przez most Świętokrzyski.

Czytaj też: Disney w Parku Fontann. Co jeszcze na majówkę w Warszawie?