Zwężone skrzyżowanie i utrudnienia na Ochocie. Relacja reportera RDC RDC 03.02.2025 07:09 Polskie Radio RDC wyjechało z wozem transmisyjnym na Ochotę, żeby sprawdzić sytuację na drogach w czasie porannego szczytu. W miniony weekend tramwajarze zwęzili skrzyżowanie ulicy Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha.

Zmiany na Ochocie (autor: RDC)

Zmiany na Ochocie w związku z pracami nad budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. W rejonie skrzyżowania Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Te nie omijają także pasażerów komunikacji, autobusy bowiem zostały skierowane na objazdy.

Od godziny 7:00 sytuację z tego miejsca w Polskim Radiu RDC relacjonuje nasz reporter.

— O tej godzinie Stara Ochota jest praktycznie nieprzejezdna. Olbrzymi korek na ponad kilometr na Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz kilkusetmetrowy zator na samej Grójeckiej w stronę Śródmieścia. Kierowcy nie kryją rozgoryczenia, niektórych zmiany w ruchu kompletnie zaskoczyły. Utrudnienia zaczynają się na wysokości ulicy Opaczewskiej, zamknięta została jedna jezdnia Grójeckiej. Zwężenie kończy się na wysokości ulicy Baśniowej — poinformował o 8:00 nasz reporter.

— Z minuty na minutę ruch się zagęszcza. Od godziny 6:00 tworzy już się korek na Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W tym momencie polecam kompletnie omijać to miejsce. Zator ma około kilometra i ciągnie się już od ronda Zesłańców Syberyjskich. Coraz gorzej na samej Grójeckiej. Kierowcy jadący w stronę Śródmieścia też stoją. Auta zwalniają za ulicą Dickensa. Apeluje, żeby dziś wcześniej wyjść z domu. Utrudnienia dotykają nie tylko kierowców aut, ale tez autobusów. Wiele linii jeździ na zmienionych trasach — relacjonował o 7:30 reporter RDC.

— Utrudnienia zaczynają się już na wysokości ulicy Baśniowej. Kierowcy jadący w stronę Okęcia zjeżdżają na wspólną jezdnię. Taka organizacja ruchu prowadzi kawałek za skrzyżowanie z ulicami Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku i kończy na wysokości Opaczewskiej. To kumulacja utrudnień, bo zamknięta jest również jedna jezdnia na samej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na ten moment ruch na samej Grójeckiej jest płynny, ale problemy z włączeniem się do ruchu mają kierowcy jadący Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Korek tworzy się już na wysokości ronda Zesłańców Syberyjskich, które oddalone jest od skrzyżowania o około kilometr. Mieszkańcy Starej Ochoty, którzy jadą w stronę Śródmieścia czy Mokotowa powinni się kierować w stronę ulicy Kopińskiej i Wawelskiej — tam ruch jest nieco mniejszy — przekazał o 7:00 reporter Polskiego Radia RDC.

Co się zmieniło na Ochocie?

Od piątku od godz. 22:00 nie ma wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską, ale został zachowany wyjazd z Opaczewskiej na Grójecką.

Zmieniły się także trasy wybranych autobusów.

Autobusy 154 (w kierunku Dworca Zachodniego) i 414 (na Bródno Podgrodzie) z ul. Grójeckiej skręcą w Dickensa, następnie pojadą Pawińskiego do Banacha i dalej do Bitwy Warszawskiej 1920 r. W drugą stronę trasy się nie zmienią.

(w kierunku Dworca Zachodniego) i 414 (na Bródno Podgrodzie) z ul. Grójeckiej skręcą w Dickensa, następnie pojadą Pawińskiego do Banacha i dalej do Bitwy Warszawskiej 1920 r. W drugą stronę trasy się nie zmienią. Autobusy linii 167 ominą Grójecką i skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. ulicami: Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Alejami Jerozolimskimi do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei 191 na Ochocie skończą trasę na ul. Banacha.

ominą Grójecką i skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. ulicami: Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Alejami Jerozolimskimi do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei 191 na Ochocie skończą trasę na ul. Banacha. Autobusy jadące z Ursusa z ul. Grójeckiej skręcą w Wawelską, następnie w Żwirki i Wigury, dalej w Banacha do przystanku Banacha Szpital 04.

W stronę Ursusa pasażerowie będą mogli wsiąść na tymczasowym przystanku Banacha 55 przed skrzyżowaniem z ul. Wolnej Wszechnicy. Stamtąd autobusy pojadą prosto Banacha w Bitwy Warszawskiej 1920 r. do swojej trasy.

Na pętlę Szczęśliwice przeniosą się autobusy linii 208. Będą kursowały ulicami: Dickensa, Grójecką (w przeciwnym kierunku Harfową), Włodarzewską, Alejami Jerozolimskimi, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwicką. Trasa linii 521 zostanie skrócona. Autobusy przewiozą pasażerów między Falenicą a Dworcem Centralnym.

Trasy zmieniły też linie nocne. N01 w kierunku Nowodworów pojedzie ul. Pawińskiego i Banacha, a N43 na Chomiczówkę: Raszyńską, Żwirki i Wigury i Banacha.

Tramwaje na razie kursują bez zmian. Nie zmieniła się także trasa objazdowa dla linii 157.

Jak będzie wyglądała nowa trasa tramwajowa na Ochocie?

Po zakończeniu prac podziemnych ruszy budowa nowego układu torowego. Powstanie tu tak zwana pełna gwiazda umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach.

– W sumie w ramach naszej inwestycji powstanie około 1,5 km torowiska. Nowa trasa tramwajowa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego, który staje się najważniejszym węzłem przesiadkowym zachodnich dzielnic Warszawy – dodaje rzecznik TW.

Według szacunków z nowej trasy będzie korzystało ponad 1,2 mln pasażerów rocznie. Czas przejazdu tramwaju do Grójeckiej wyniesie 5 minut, do placu Narutowicza 10, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km zacznie się na dworcu Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek tramwajowy znajdzie się obok zejścia na dworzec i będzie połączony przejściem podziemnym. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem Pięciu Sióstr.

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. między budynkiem dawnej szkoły kolejowej a hotelem Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ul. Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha.

Na tej linii wykorzystywane będą tramwaje dwukierunkowe. Będą to jazzy albo nowe huyndaie. W przyszłości będzie możliwość przedłużenia trasy z Dworca Zachodniego na Wolę. W planie jest budowa połączenia do ul. Kasprzaka.