Kto zniszczył zabytkowy mur na Mariensztacie? Trwa prokuratorskie śledztwo RDC 31.01.2025 20:14 Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zniszczenia przez grafficiarzy zabytkowego muru na Mariensztacie. W tym tygodniu na ścianie pojawił się wielki napis „witamy w stolicy”. — Trwają intensywne czynności procesowe oraz operacyjne — przekazał Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy. Gruntowny remont zabytkowego obiektu zakończył się niecały miesiąc temu.

5 Zabytkowy mur na warszawskim Mariensztacie zniszczony (autor: RDC)

Zabytkowy mur na warszawskim Mariensztacie, który pod koniec 2024 przeszedł gruntowny remont, został zniszczony przez grafficiarzy.

Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy poinformował w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że w tej sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo.

— W tej sprawie trwają intensywne czynności procesowe oraz operacyjne ukierunkowane na dotarcie oraz zatrzymanie sprawcy bądź sprawców tego przestępstwa. Działania oparte są o konsultacje ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków — przekazał Pacyniak.

Na początku stycznia informowaliśmy w Polskim Radiu RDC o zakończeniu gruntownego remontu muru.

Karygodne zachowanie

Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki mówił we wtorek 28 stycznia w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że zawiadomi służby.

— Oceniam to negatywnie z tego powodu, że po prostu mówimy o przestrzeni publicznej i wykonywanie tak gigantycznych bazgrołów na wartościowych obiektach publicznych jest karygodne. My na pewno będziemy jako Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zgłaszać sprawę do prokuratury — powiedział Krasucki.

Mur trzeba będzie wyczyścić, lecz najpierw organy ścigania muszą wykonać swoje zadania.

— Na pewno też będziemy uczestniczyć w procesie czyszczenia. Wiem, że Zarząd Terenów Publicznych już jest gotowy w zasadzie do tego, żeby przystąpić do czyszczenia, ale trzeba dać czas organom ścigania — dodał Krasucki.

Zabytkowy mur pochodzi z XVII wieku. W 2024 roku odbyła się jego renowacja. Trzeba było zabezpieczyć osuwające się cegły. Na ten cel przeznaczono 2 miliony 328 tysięcy złotych brutto.

Mur na Mariensztacie odrestaurowany

Na początku stycznia informowaliśmy w Polskim Radiu RDC o zakończeniu gruntownego remontu XVII-wiecznego muru Pałacu Kazanowskich, a o sypiącej konstrukcji mówiliśmy w marcu ubiegłego roku.

Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki podkreślił, że teraz jest już bezpiecznie.

— W tej chwili Zarząd Terenów Publicznych dokonał konserwacji. Mnie się wydaje, że estetycznie to wygląda dobrze. Mur się w tej chwili nie powinien w żaden sposób zawalić, nikogo uszkodzić. Oczywiście zakładając, że nie będzie żadnej zewnętrznej interwencji. Ale te prace są objęte też pewną gwarancją, więc nic się nie powinno wydarzyć — powiedział na początku stycznia Krasucki.

Remont przebiegł sprawnie — rozpoczął się we wrześniu, a zakończył przed nowym rokiem.

„To duże zagrożenie”

Mieszkańcy Mariensztatu obawiali się o bezpieczeństwo. Zabytkowe ceglane mury Starego Miasta sypały się na głowy przechodniów.

— Tak jest prawie od dwóch lat — mówi nam w marcu biegłego roku pan Andrzej, który na Mariensztacie mieszka od urodzenia. — Jest to duże zagrożenie. To, że tutaj walnęła taka ilość gruzu w ogromnych kawałkach, to rzeczywiście ludzie to odskakiwali. Dobrze, że nikogo nie poraniło. Może być nieszczęście. Dla mnie to jest po prostu skandaliczne — wyjaśniał.



Na murach wisiała także tabliczka ostrzegawcza „Zakaz podchodzenia, spadające cegły”. Mury to pozostałość po siedemnastowiecznym Pałacu Kazanowskim.

Źródło: RDC Autor: RDC , Miłosz Kuter, Adam Abramiuk/DJ