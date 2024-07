Miejskie toalety w miejsce Toi-Toi w Warszawie? Radny apeluje do władz stolicy

Z apelem o szybszą budowę miejskich toalet w parkach i na placach zabaw w Warszawie zwrócił się do władz stolicy radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Lech. Jego zdaniem Toi-Toie to jeden z symboli opóźnień cywilizacyjnych, a w standardzie tworzenia nowych miejsc odpoczynku powinien być wymóg budowy stałych toalet z dostępem do wody. Zapytaliśmy miasto o plan ich budowy na najbliższą kadencję. Ma być 4 do 6 toalet, w zależności od bieżących środków.