Co z planem zagospodarowania Placu Teatralnego w Warszawie? Wojewoda mazowiecki apeluje Adrian Pieczka 31.10.2023 09:56 W związku z budową hotelu przy ulicy Canaletta 4, na którą skarżą się mieszkańcy, wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o utworzenie planu zagospodarowania Placu Teatralnego. — Gdyby był plan zagospodarowania przestrzennego, prawdopodobnie ta inwestycja w tym wymiarze by nie powstawała — tłumacz wojewoda. Jak zaznacza, procesowanie planu zagospodarowania ciągnie się od 10 lat.

Plac Teatralny (autor: Aleksander Ferens - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście/Facebook)

Wojewoda Mazowiecki apeluje o utworzenie planu zagospodarowania Placu Teatralnego w Warszawie. To w związku z budową hotelu przy ulicy Canaletta 4.

Niejednokrotnie mieszkańcy skarżyli się na to, że budynek wyrasta ponad kamienice, niszcząc widok. Zapobiec temu mógłby plan zagospodarowania przestrzennego, ale jak informuje Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, jego procedowanie ciągnie się już od 10 lat.

— Gdyby był plan zagospodarowania przestrzennego, prawdopodobnie ta inwestycja w tym wymiarze by nie powstawała. Dzisiaj budzi liczne kontrowersje, i to zrozumiałe kontrowersje, dlatego zamierzam wystąpić do prezydenta Trzaskowskiego z żądaniem przedstawienia informacji, kiedy ma być przez miasto przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu — oznajmił wojewoda.

Radio dla Ciebie zapytało stołeczny ratusz o perspektywę utworzenia planu. Czekamy na odpowiedź.

Czytaj też: „Brzydkie to jest”. Skrzynki na placu Trzech Krzyży szpecą okolicę?