Brakuje 1,5 mln złotych na prace archeologiczne na terenie Reduty Ordona Przemysław Paczkowski 06.11.2023 18:39 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się we wrześniu z wnioskiem do stołecznego ratusza o przeprowadzenie prac archeologicznych na terenie Reduty Ordona. Dzielnicy brakuje na ten cel środków finansowych. Jak stwierdził wiceburmistrz Ochoty, przed urzędnikami teraz dwie opcje.

Dzielnica Ochota potrzebuje 1,5 mln złotych na prace archeologiczne na terenie Reduty Ordona. Zarząd zwrócił się o dofinansowanie do stołecznego ratusza. Prace archeologiczne będą jednym z elementów zapowiadanej przez Ministerstwo Kultury inwestycji, czyli stworzenia formy upamiętnienia historycznej obrony Reduty Ordona.

Jak tłumaczy wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki, „są dwie opcje na stole, żeby prace archeologiczne doszły do skutku”.

– Koszty oszacowaliśmy między milion a półtora miliona złotych. My tego w budżecie nie mamy, proponujemy władzom miasta albo sfinansowanie tych prac. Drugi sprawdzony sposób to jest to, żeby te wykopaliska robił również deweloper, który i tak robi po swojej stronie – mówi Wysocki.

– Od dłuższego czasu walczymy, żeby uporządkować ten teren – dodaje Wysocki – My chcemy, żeby ta nijakość i szpetota w tym rejonie się zakończyła, żeby ludzie, którzy coraz częściej tam przyjeżdżają, żeby mogli zobaczyć dobrze zagospodarowany teren i nauczyć się kawałka historii Polski.

W tym roku obchodzono 192. rocznicę obrony Reduty Ordona.

