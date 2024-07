Duże zmiany w ruchu na placu Na Rozdrożu. Zamknięte jezdnie i objazdy [MAPA] RDC 05.07.2024 22:17 To już ostatnie duże prace na placu Na Rozdrożu. Od soboty, 6 lipca, drogowcy będą układali tu asfalt. Na czas prac zamkną najpierw jedną połowę placu, potem drugą. Kierowcy pojadą objazdami.

Plac Na Rozdrożu (autor: UM)

Układanie nowej nawierzchni na placu Na Rozdrożu będzie podzielone na dwa etapy. W pierwszym plac będzie zamknięty po stronie Parku Ujazdowskiego, w drugim – po stronie ulicy Koszykowej. Gdy drogowcy skończą asfaltowanie, pozostaną im już tylko prace wykończeniowe na jezdniach i chodnikach. Nie będą one powodowały dużych utrudnień.

Pierwszy etap potrwa od soboty, 6 lipca, od godziny 5:00 do czwartku, 11 lipca, do godziny 5:00.

Drogowcy zamkną plac po stronie Parku Ujazdowskiego – oba pasy Alej Ujazdowskich w stronę placu Trzech Krzyży oraz zjazd z Trasy Łazienkowskiej na Aleje Ujazdowskie, również w kierunku placu Trzech Krzyży. Połączenie z ulicą Agrykola będzie zwężone. Czasowo może zostać całkowicie zamknięte.

Kierowcy w obu kierunkach pojadą jezdnią Alei Ujazdowskich prowadzącą w stronę ulicy Belwederskiej. Będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.

Objazd utrudnień poprowadzi Trasą Łazienkowską do Waryńskiego i dalej przez plac Konstytucji i Piękną.

Dodatkowo rozszerzony został zakres przebudowy zjazdu z alei Szucha na Trasę Łazienkowską w stronę Pragi-Południe. Zamknięcie przedłuży się do końca tego etapu robót. Objazd tych utrudnień prowadzi prosto aleją Szucha do placu Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do ulicy Pięknej, przez rondo Sedlaczka i ulicą Łazienkowską do Wisłostrady.

Zamknięcie zachodniej części placu Na Rozdrożu

Prace na zachodniej części placu rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu etapu pierwszego, w czwartek, 11 lipca, od godziny 5:00. Potrwają do środy, 17 lipca, do godziny 5:00.

W tym czasie zamknięte będą: jezdnia Alej Ujazdowskich po stronie Koszykowej, ślimak z Trasy Łazienkowskiej na plac oraz wjazd w Koszykową i wyjazd z alei Wyzwolenia. Połączenie z placem Na Rozdrożu straci także aleja Szucha.

Przejazd przez plac na Rozdrożu będzie możliwy wyłącznie prosto Alejami Ujazdowskimi – po jednym pasie w każdą stronę. Jadący od placu Trzech Krzyży nie zjadą na Trasę Łazienkowską w kierunku Pragi-Południe. W tym etapie będzie już otwarty zjazd z alei Szucha od strony placu Unii Lubelskiej na Trasę Łazienkowską oraz wjazd z trasy w stronę placu Trzech Krzyży.

Na ulicy Koszykowej i w alei Wyzwolenia, od ulicy Służewskiej w stronę placu Na Rozdrożu, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Cały czas będzie obowiązywał objazd Trasą Łazienkowską oraz ulicami Waryńskiego i Piękną. Do placu Unii Lubelskiej kierowcy dojadą Alejami Ujazdowskimi i ulicą Bagatela.

W obu etapach prac zebry będą zwężane, a przejazdy rowerowe przez jezdnie nieczynne.

Czytaj też: „Parkingi dla mieszkańców, ulice dla kierowców”. Pikieta ws. zasypania tunelu