Na Ochocie przy ul. Banacha powstanie nowy blok mieszkalny TBS. „To nowoczesna inwestycja” Przemysław Paczkowski 07.11.2023 21:19 Na Ochocie powstaną nowe mieszkania na wynajem dla osób o średnich dochodach. Dzisiaj podpisano umowę na budowę 205 lokali. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jak podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jest to inwestycja nowoczesna i energooszczędna.

Na Ochocie powstaną nowe mieszkania TBS (autor: R.Motyl)

Stołeczny ratusz ogłosił dziś podpisanie umowy z wykonawcą budynku. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W sumie do dyspozycji warszawiaków ma być ponad 200 lokali.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że w tej chwili w budowie jest oko trzech tysięcy mieszkań.

— Zarówno w ramach TBS-u jak i lokali komunalnych. Właśnie jedną z takich inwestycji jest budynek przy ulicy Banacha, z 205 mieszkaniami. To inwestycja nowoczesna, energooszczędna — oznajmił Trzaskowski.

— Przyspieszamy z realizacją programu budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, ponieważ w czasie pandemii i wojny niełatwo było budować mieszkania. W tej kadencji, od 2018 r. do 2023 r., w trzech segmentach chcemy oddać prawie 12 tysięcy mieszkań – ponad tysiąc nowych, około tysiąca w zmodernizowanych budynkach i 10 tysięcy wyremontowanych pustostanów. Nie ustajemy w działaniach, ponieważ, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest głód na rynku mieszkaniowym w Warszawie — powiedział Trzaskowski.

O inwestycji

Nowa inwestycja powstanie przy skrzyżowaniu ul. Banacha z Grójecką. Oprócz lokali mieszkalnych zaplanowano tam ponad 2 tys. mkw. powierzchni usługowej oraz miejsca parkingowe: 78 w garażu i 19 na terenie nieruchomości. Powstaną też wyspy zieleni z ławkami wśród krzewów i drzew oraz trawniki.

Projekt uwzględnia elementy, które mają wpływ na energochłonność i tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Budynki będą również wyposażone w instalację fotowoltaiczną.

­— W ubiegłym roku, gdy wybuchł kryzys energetyczny, Prezydent m.st. Warszawy postawił wszystkim jednostkom za zadanie ograniczenia energii, zarówno tej zużywanej na bieżąco, ale także przy nowych inwestycjach. W ślad za tym spółka we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych obniżyła zużycie energii pierwotnej do poziomu, który jest o 30 proc. niższy niż obecne warunki techniczne tego wymagają. Pozwoli to wszystkim najemcom lokali miejskim obniżyć zużycie energii o połowę. Dzięki temu możemy skorzystać ze środków KPO. W przypadku takiej inwestycji jak na skrzyżowaniu ul. Banacha i Grójeckiej jest to niebagatelna kwota 19 mln zł — powiedział Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.

Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy. Oddanie do użytku planowane jest na 2026 r. Wartość inwestycji przekracza 100 mln zł.

