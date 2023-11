W jednym kierunku i wyłącznie dla komunikacji. Kiedy otwarcie Spacerowej i Goworka? RDC 20.11.2023 15:32 Dopiero na przełomie listopada i grudnia otwarte zostaną ulice Spacerowa i Goworka zamknięte przez budowę tramwaju do Wilanowa. Będą nimi mogły jeździć wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej ale tylko w jednym kierunku — w dół. Miesiąc później otwarta zostanie ulica Gagarina i wtedy ulice Spacerowa i Goworka staną się dostępne również dla ruchu indywidualnego. W tym momencie rozpoczną się utrudnienia na innym mokotowskim skrzyżowaniu Chełmska/Dolna.

— Zdecydowaliśmy, że ta relacja będzie otwierana z pierwszeństwem dla transportu publicznego. W pierwszym etapie, gdy dostępna będzie tylko jedna, wschodnia jezdnia ulic Spacerowej i Goworka, będzie dostępna tylko dla komunikacji autobusowej — przekazał wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc, a później, po otwarciu ulicy Gagarina otwarta zostanie już cała relacja dla komunikacji autobusowej i ruchu indywidualnego. Wyjaśnił, że do momentu otwarcia ulicy Gagarina nadal będą funkcjonowały objazdy komunikacji miejskiej ulicami Sułkowicką i Nabielaka.

— Taki powód organizacji ruchu jest związany z tym, że korytarz ulicy Sobieskiego i dalej Spacerowej i Goworka obsługuje komunikacją autobusową olbrzymie potoki pasażerskie. Dla przykładu na przystanku Dolna mamy ok. 14-15 tys. wejść do transportu zbiorowego. To jest ilość porównywalna z jedną stacją metra, jak np. Imielin. Poza tym dopóki nie jest otwarta ulica Gagarina to ciężko by było wprowadzać tu ruch autobusowy z ruchem indywidualnym, bo spowodowałoby to zbyt duże natężenie pojazdów — wyjaśnił.

Skrzyżowanie krytyczne ze wszystkich stron

Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi zaznaczył, że już dzisiaj na odcinku Belwederskiej pomiędzy Gagarina a Chełmską występują bardzo duże utrudnienia, dlatego też skrzyżowanie Dolna, Chełmska, Belwederska, Sobieskiego jest skrzyżowaniem krytycznym ze wszystkich stron.

— Dopóki nie będzie otwartego wlotu ulicy Gagarina to dopychanie na tym odcinku jeszcze ruchu ze Spacerowej to by oznaczało całkowity paraliż - stałaby Spacerowa i Puławska. W tej chwili objazd komunikacji Sułkowicką i Nabielaka dociąża dokładnie ten odcinek. W związku z tym, jak otworzymy ulicę Gagarina stworzą się nam nowe możliwości. Zdejmiemy objazdy z tych małych uliczek a po drugie ruch od strony centrum skierujemy do Gagarina i do Wisłostrady czyli odciążymy, przynajmniej częściowo, ten najbardziej obciążony odcinek — wyjaśnił.

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski przekazał, że mniej więcej na przełomie listopada i grudnia nastąpi udrożnienie docelowej geometrii wschodniego pasa ulic Goworka i Spacerowej.

— Będzie przeznaczony do jazdy z góry w dół — dodał.

Zaznaczył, że do końca roku powinna zostać otwarta dla ruchu ulica Gagarina a w zasadzie jej północna jezdnia.

— I wprowadzony pełen przelot od ulicy Rakowieckiej i Puławskiej aż do Czerniakowskiej — podkreślił.

Zmiany od nowego roku

Prezes TW wyjaśnił, że od nowego roku na skrzyżowaniu: Spacerowa, Gagarina, Belwederska zostaną uruchomione trzy relacje: północ-południe, wschód-zachód i skręty.

— Nie będzie możliwości korzystania z jezdni zachodniej ulicy Spacerowej, którą chcemy wraz ze ścieżkami rowerowymi dokończyć wiosną — dodał.

— Gorsza informacja jest taka, że rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Chełmska/Dolna i związane z tym zmiany w ruchu. Budowa wkracza w etap przekładania instalacji i budowy torowiska. Nastąpi to dopiero po tym jak udrożniona zostanie relacja wschód-zachód na ciągu Spacerowa-Goworka — wyjaśnił Bartelski.

Pierwotny termin otwarcia ciągu ulic Spacerowa i Goworka przewidziany był na wrzesień.

