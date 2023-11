Policja przepuściła pieszego, ale kierowca obok już nie [NAGRANIE] RDC 20.11.2023 11:41 Piętnaście punktów karnych i mandat w wysokości 1500 złotych — w taki sposób został ukarany przez piaseczyńskich policjantów kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu. Mężczyzna nie spodziewał się, że na pasie obok stoi policyjny, nieoznakowany radiowóz, w którym funkcjonariusze nagrali zdarzenie.

Nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Nagrał go policyjny wideorejestrator (autor: zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

W Łazach na al. Krakowskiej mężczyzna kierujący mercedesem sprinterem, przejechał tuż przed pieszym będącym w połowie przejścia. Piaseczyńscy policjanci, którzy zatrzymali się, aby przepuścić przechodzącego mężczyznę, nagrali zdarzenie na wideorejestratorze.

41-latek nie zareagował na to, że na pojazd znajdujący się na pasie obok, zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Nie spodziewał się również, że jest to nieoznakowany radiowóz.

Mężczyzna został ukarany mandatem wysokości 1500 złotych, oraz otrzymał 15 punktów karnych. Dodatkowo 41-latek stracił dowód rejestracyjny, ponieważ nie zadbał o to by jego auto miało aktualne badania techniczne, a on miał pewność, że porusza się sprawnym pojazdem.

Bezpieczeństwo na drogach

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego i tego, jakie zachowania będą na niej prezentowali.

Będąc kierowcą samochodu, musimy pamiętać, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści, podczas zdarzeń drogowych są zawsze narażeni na dużo poważniejsze obrażenia. Nie chronią ich, ani pasy bezpieczeństwa, ani poduszki powietrzne, a w przypadku potrąceń tracą zdrowie, którego odzyskanie czasami trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Niestety w wielu przypadkach kierujący pojazdami albo zapominają o obowiązujących przepisach, albo zwyczajnie nie uważają w miejscach, gdzie uwaga powinna być szczególna.

