Remont ulicy Gilarskiej na Targówku. Objazdy i zmiany w komunikacji [SPRAWDŹ] RDC 02.04.2024 07:04 W poświąteczny wtorek, 2 kwietnia, dzielnicowi drogowcy rozpoczęli wymianę nawierzchni na fragmencie ulicy Gilarskiej. Wprowadzony został ruch wahadłowy. Autobusy zmieniły swoje trasy.

Utrudnienia na Targówku (autor: ZDM/zdjęcie ilustracyjne)

Stołeczny ratusz przekazał, że drogowcy będą pracowali pomiędzy ulicą Rolanda a św. Wincentego. Od wtorku, 2 kwietnia, rano do środy, 3 kwietnia, wieczorem zdejmą starą nawierzchnię ulicy i przygotują teren do ułożenia nowego asfaltu. Na ten czas na remontowanym odcinku będzie ruch wahadłowy. W nocy z czwartku na piątek, z 4 na 5 kwietnia, na czas układania nowej nawierzchni, Gilarska od Rolanda do św. Wincentego zostanie zamknięta.

Utrudnienia będzie można objechać ulicą Samarytanka.

Zmiany w kurowaniu komunikacji

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w związku z tym zmienią się trasy linii 212, 512 i N11. Zmiany zaczną obowiązywać od wtorkowego poranka 2 kwietnia, a dla linii N11 od nocy z wtorku na środę. Do weekendu jezdnia ma być już gotowa. Objazdy dla linii dziennych potrwają do wieczora 5 kwietnia, a dla linii N11 skończą się w nocy z czwartku na piątek (z 4 na 5 kwietnia).

Autobusy linii 212 i N11 ominą zamknięty fragment Gilarskiej w obu kierunkach przez Rolanda, Codzienną i Kondratowicza. Autobusy linii 512 w czasie remontu nie będą skręcały w lewo, w Codzienną, ale pojadą prosto Kondratowicza i skręcą dopiero w Chodecką. Tą ulicą dojadą do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Matki Teresy z Kalkuty, gdzie zawrócą i skończą trasę przy Balkonowej. W drodze powrotnej pojadą niemal po swoich śladach: z ulicy Balkonowej skręcą w lewo w Chodecką, a następnie w prawo w Kondratowicza. Od ulicy Młodzieńczej pojadą dalej swoją trasą do Dworca Wschodniego.

