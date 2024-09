Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina. Doszło do usterki technicznej

Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do awaryjnego lądowanie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. — Samolot typu Boeing 737 wykonujący lot z Warszawy do Sharm el-Sheikh zawrócił do Warszawy z powodu usterki technicznej — mówi rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.