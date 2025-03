Nowa siatka połączeń z Okęcia. Lotnisko Chopina zaprezentowało letni rozkład [SPRAWDŹ] RDC 26.03.2025 21:33 Reykjavik, Malaga, Genua, Saloniki i Dortmund to niektóre nowości w letnim rozkładzie połączeń z warszawskiego Lotniska Chopina, który wchodzi w życie w niedzielę. W tym sezonie pasażerowie będą mogli skorzystać ze 132 kierunków — poinformował port we wtorkowym komunikacie.

Nowa siatka połączeń z Okęcia (autor: Lotnisko Chopina)

Pasażerowie podróżujący z Lotniska Chopina będą mogli w tym sezonie skorzystać ze 132 kierunków. Port przedstawił nowości w letnim rozkładzie połączeń.

Podróż z LOT-em

Polskie Linie Lotnicze LOT od 12 kwietnia uruchomią loty do Reykjaviku. Będą one odbywać się we wtorki, środy, soboty i niedziele — wynika z wtorkowego komunikatu Lotniska Chopina.

W te same dni pasażerowie warszawskiego lotniska będą mogli polecieć do stolicy Malty — Valetty. Rejsy rozpoczną się 16 kwietnia, a LOT będzie na nich operować jako drugi przewoźnik.

Polski przewoźnik poleci od 17 czerwca do Salonik w Grecji. Lotnisko Chopina przypomniało, że to powrót trasy po czterech latach jej nieobecności. „Trasa ma być całoroczna, choć w zimie planowane jest ograniczenie do czterech rejsów tygodniowo” — przekazał port.

Wizz Air i pięć nowych połączeń

Z kolei węgierski Wizz Air planuje uruchomić pięć nowych połączeń. Pierwszy lot do Genui we Włoszech startuje 1 maja. Loty przewidziano w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Z kolei na lotnisko Gatwick w stolicy Wielkiej Brytanii będzie można polecieć codziennie od 2 sierpnia.

Do siatki połączeń po blisko 9 latach wraca też niemieckie miasto Dortmund. Loty będą realizowane w każdy dzień tygodnia oprócz poniedziałków i piątków od 8 czerwca. W ten sam dzień Wizz Air rozpocznie rejsy do Bukaresztu na lotnisko Baneasa. Loty do stolicy Rumunii będą realizowane codziennie.

Piątym nowym kierunkiem węgierskiego przewoźnika jest Piza we Włoszech. Loty będą odbywać się od 1 kwietnia we wtorki, czwartki i soboty.

Gdzie polecimy z Ryanairem?

Lot do Pizy od 30 marca uruchamia też irlandzki Ryanair. Rejsy będą odbywały się w czwartki i niedziele.

Z tym przewoźnikiem, także od 30 marca, pasażerowie z warszawskiego portu polecą też do Malagi w Hiszpanii. Rejsy do tego miasta odbywać się będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i niedziele.

„Trzecie połączenie Ryanaira będzie na trasie do Tirany (stolica Albanii - PAP) – w poniedziałki i soboty. Rejsy startują 31 marca” — dodało Lotnisko Chopina.

Nowi przewoźnicy na Lotnisku Chopina

W letniej siatce połączeń zadebiutuje też przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – linia Etihad. W każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę od 3 czerwca boeingi 787 Etihad polecą do Abu Zabi (stolica ZEA).

Ponadto, na Lotnisko Chopina wraca niemiecki przewoźnik Eurowings. Codziennie (bez czwartku i soboty od 2 maja) będzie można polecieć do niemieckiego miasta Dusseldorf. W lipcu i sierpniu loty będą ograniczone do trzech 3 tygodniowo.

W komunikacie lotniska dodano, że pojawią się też całkowicie nowe kierunki czarterowe. Będą to dwa hiszpańskie miasta, czyli Jerez de la Frontera (od 18 kwietnia) oraz Reus (od 3 sierpnia) oraz marokańska Wadżda (od 27 maja). Loty obsługiwać będzie polska linia czarterowa Enter Air. Z kolei czeskie Smartwings od 13 maja poleci do Araxos w Grecji, a polski LOT Charters do Tabarki w Tunezji (od 2 czerwca). Wszystkie loty będą wykonywane raz w tygodniu — dodał port.

