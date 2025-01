Będzie mniej lotów z Modlina. Ryanair przedstawił zmiany w rozkładzie [SPRAWDŹ]

Część tras po prostu przestała nam się opłacać, przestała być rentowna. Musieliśmy je w związku z tym zlikwidować — mówi Michał Kaczmarzyk, prezes spółki Buzz, która należy do Ryanaira. Oznacza to, że na lotnisku Warszawa-Modlin będzie mniej kursów. Nie pojawią się również nowe połączenia, za to powiększy się siatka połączeń z Lotniska Chopina.