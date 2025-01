Awaria na Lotnisku Chopina usunięta. Możliwe opóźnienia do końca dnia

Służby Lotniska Chopina przywróciły działalność wszystkich systemów operacyjnych mających wpływ na odprawę pasażerów. Loty przylotowe i odlotowe są odprawiane na bieżąco, natomiast z uwagi na poranne utrudnienia możliwe jest występowanie opóźnień przez cały dzień - poinformował port na platformie X. Dziś ok. godz. 3:30 doszło tam do awarii zasilania. To zaś spowodowało utrudnienia w odprawie zarówno pasażerów, jak i samolotów. Nie działały ekrany z informacjami o lotach.