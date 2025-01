Awaria na Lotnisku Chopina. Co z odprawami i przylotami? [SPRAWDŹ]

Pasażerowie rejsów odlotowych są na bieżąco odprawiania, a samoloty przylatują – zapewnia Lotnisko Chopina. Dziś ok. godz. 3:30 doszło tam do awarii zasilania. To zaś spowodowało utrudnienia w odprawie zarówno pasażerów, jak i samolotów. Nie działają ekrany z informacjami o lotach. – Przywracana jest pełna funkcjonalność systemów – mówi rzeczniczka porty Anna Dermont.