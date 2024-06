Systematycznie przybywa warszawiaków. Jest nowy raport o stanie miasta [DANE] RDC 18.06.2024 10:26 Mimo rocznych wahnięć ludność Warszawy systematycznie wzrasta. W stolicy 30 czerwca 2023 r. mieszkało ponad 1,8 mln osób, co stanowiło ok. 33 proc. ludności woj. mazowieckiego – wynika z raportu o stanie miasta za rok 2023.

Ludność Warszawy wzrasta? Jest nowy raport o stanie miasta (autor: F. Kwiatkowski/ UM Warszawa)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z czerwca 2023 r. w Warszawie mieszka 1 mln 862 tys. osób. Według danych meldunkowych miasta – 1 mln 679 tys. osób.

Średnio w ciągu doby w Warszawie przebywają 2 mln 243 tys. osób, nie wliczając w to osób przejeżdżających przez miasto.

W tej liczbie 1,8 mln to mieszkańcy, 378 tys. to regularni goście (np. mieszkańcy obszaru metropolitalnego), a 78 tys. to turyści.

Gdzie najwięcej? Najwięcej osób zameldowanych jest na Mokotowie (12 proc. ludności miasta) i Pradze-Południe (10 proc.), a najmniej w Wesołej i w Rembertowie (po 1 proc.). Największy przyrost mieszkańców zanotowano na Białołęce (1263), w Ursusie (622), Wawrze (441), Wilanowie (331) i Włochach (330). Z kolei najwięcej mieszkańców wyprowadziło się ze Śródmieścia (725), Bielan (534), Mokotowa (452) i Ochoty (406). W 2023 r. urodziło się ponad 29 tys. nowych warszawiaków, zmarło ponad 19 tys., co pokazuje, że w Warszawie jest przyrost demograficzny. Statystycznie prawie 60 proc. mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. W stolicy na 117 kobiet przypada 100 mężczyzn. Raport o stanie miasta publikowany jest po raz szósty. Jego przygotowanie wynika z obowiązku ustawowego samorządu. Przedstawia on najważniejsze dziedziny funkcjonowania miasta, tj. miasto i mieszkańcy, edukacja, zdrowie, polityka mieszkaniowa, bezpieczeństwo itp.