Śladowe ilości fentanylu także w e-papierosach? Dyrektorka ośrodka Monar alarmuje Adrian Pieczka 17.06.2024 18:58 Niebezpieczny fentanyl także w e-papierosach? O tym, że w liquidach znajdują się jego śladowe ilości, mówiła w na naszej antenie dyrektor Ośrodka Monar w Wyszkowie Jagoda Władoń-Wilecka. - Już nawet niewielkie ilości mogą spowodować ogromne spustoszenia w ich organizmach - alarmowała.

Realizacja recept na opioidy, w tym fentanylu, jest pod ścisłą lupą Ministerstwa Zdrowia. Na jutro zapowiedziano spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego który ma wzmocnić działania profilaktyczne w tym zakresie na Mazowszu.

Czy niebezpieczna substancja może być także w łatwo dostępnych e-papierosach? Zdaniem dyrektorki ośrodka Monar w Wyszkowie Jagody Władoń-Wileckiej, coraz częściej śladowe ilości fentanylu znajdują się w liquidach.

- Młodzi ludzie, którzy absolutnie nieświadomie mogą użyć tego środka, już nawet niewielkie ilości mogą spowodować ogromne spustoszenia w ich organizmach. Warto pomyśleć również o e-papiorosach i o tym, żeby jak najszybciej tę sprawę rozwiązać z stosownymi regulacjami prawnymi - mówiła w audycji „Popołudnie RDC”.





Fentanyl jest około 50 razy silniejszy w działaniu od heroiny i około 100 razy od morfiny - wskazała Władoń-Wielicka.

- Jego spożywanie zagraża zdrowiu i życiu - mówiła. - Już 0 ,2 do 2 mg fentanylu to dawka śmiertelna w zależności od tolerancji, od indywidualnego poziomu akceptacji przez organizm tego leku. Czyli użycie bez, że tak powiem, przygotowania, wcześniejszego doświadczenia z opioidami, może skończyć się śmiercią - tłumaczyła.



Jak mówił w audycji „Przychodnia” prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak, rośnie problem stosowania e-papierosów wśród młodzieży.

- Dzisiaj na to pytanie, jaka była inicjacja, to blisko 60 proc. odpowiada, że ta inicjacja odbyła się e -papierosem, a jedynie 40 proc. tradycyjnym papierosem, czyli już nastąpiła zmiana pokoleniowa. To jest rzecz, która nas rzeczywiście też mocno zatrwożyła, to może wynikać z dostępności tych papierosów dla osób poniżej 18 roku życia - wskazał.



Jutro temat będzie kontynuowany w Popołudniu RDC. Naszym gościem będzie Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska.

