W lipcu 18 razy więcej przypadków krztuśca niż rok wcześniej. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych alarmuje Cyryl Skiba 27.08.2024 09:52 Coraz więcej zakażeń koronawirusem, grypą czy krztuścem - alarmował w Polskim Radiu RDC dr Michał Sutkowsk. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych wskazał, że szczególnie zauważalny jest wzrost przypadków tej ostatniej choroby - w lipcu tego roku było ich aż 18 razy więcej niż rok wcześniej. - Jest duży ruch w przychodniach. Będzie jeszcze gorzej - wskazał ekspert.

Dr Michał Sutkowski (autor: RDC)

Dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych przestrzegał w Poranku RDC przed wzrostem liczby zakażeń chorobami zakaźnymi. Chodzi o COVID-19, grypę, ale też krztusiec. W samym lipcu było ponad 3,2 tys. przypadków tej choroby. Powodem jest coraz mniejsze zainteresowanie szczepieniami i fakt, że na tę chorobę trzeba się szczepić co 10 lat

- W samym lipcu krztuśca były 3224 przypadki. To jest od początku roku 18 razy więcej niż w poprzednim roku. To jest dużo. Jesteśmy na wznoszącej fali COVID-u zdecydowanie. Mamy od 1000 do 2000 zakażeń oficjalnie oczywiście testowanych. W Polsce trzeba by było tą liczbę pomnożyć przez 20 - mówił Sutkowski.



Oficjalnie mamy 1000 - 2000 przypadków COVID-19 dziennie. Rzeczywistość jest całkiem inna - podkreślał Sutkowski.

- Na podstawie wywiadów epidemiologicznych, na podstawie badań ścieków, na podstawie kupowanych testów, których kupujemy ponad 200 tysięcy też w lipcu np. bo takie dane mamy za lipiec, więc wygląda na to, że mamy około 20 tysięcy zakażeń dziennie. To też już jest sporo i to rzeczywiście widać w przychodniach. Jest ruch w przychodniach, co nas specjalnie nie cieszy - mówił.



COVID-19 ma teraz odmianę o nazwie FLiRT - objawia się w większości bardzo delikatnie, ogólnym osłabieniem. Oczywiście są jednak bardzo groźne przypadku.

- Potrafi być rzeczywiście chorobą potencjalnie bardzo groźną, śmiertelną i są zgony we Włoszech 40-50 osób dziennie. Natomiast w Polsce rzeczywiście jest hospitalizowanych i sporo dzieciaczków z powodu COVID-u. Tych zgonów na szczęście nie notujemy, albo niedużo notujemy, ale zdarzają się one wśród osób, które są starsze właśnie i które są z tymi chorobami współistniejącymi - wskazał lekarz.



Według ekspertów, największej liczby zakażeń należy spodziewać się we wrześniu i w październiku. Wtedy też jest szansa na najnowszą szczepionkę przeciw COVID-19.

