Warszawa gotowa na rekrutację do szkół ponadpodstawowych? „Jesteśmy spokojni” Adam Abramiuk 04.02.2024 13:21 To będzie pierwszy rok szkolny bez kumulacji roczników, będziemy mogli mówić o stabilizacji - wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w Radiu dla Ciebie komentowała przygotowania miasta do rekrutacji. Kuratorium podało terminy. Oferty w systemie pojawią się od 30 kwietnia, w połowie maja zacznie się składanie wniosków.

Rekrutacja (autor: UM Warszawa)

Warszawa gotowa na rekrutację do szkół ponadpodstawowych? Kuratorium podało terminy. Oferty w systemie pojawią się od 30 kwietnia, w połowie maja zacznie się składanie wniosków.

- W przyszłym roku szkolnym będzie mniej uczniów niż w poprzednich latach - tłumaczy wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - W jednym roczniku musieliśmy przyjąć do szkoły nawet 40 tysięcy uczniów. W roku przyszłym szacujemy, że około 10 tysięcy warszawskim uczniów kończy klasy ósme i będzie rekrutować do szkół ponadpodstawowych. To jest połowa rocznika dotychczasowego - mówi.



- Jesteśmy spokojni o tę rekrutację - dodaje. - Przygotowaliśmy około 17 tys. miejsc. A więc 10 tys. dla uczniów i uczennic, które opuszczą szkoły warszawskie, samorządowe. Przygotowaliśmy miejsca także dla uczniów szkół niepublicznych, a będą chcieli kontynuować edukację w szkołach samorządowych - wyjaśnia.





Szczegółowe terminy rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i warszawskiego ratusza.

