Nadzwyczajna sesja na Pradze-Północ. Zerówki zostaną przeniesione do przedszkoli? RDC 31.01.2025 05:41 Likwidacja oddziałów przedszkolnych we wszystkich podstawówkach na Pradze-Północ była tematem nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Zarząd Pragi-Północ wyjaśnił, że powodem jest niż demograficzny i brak spełnionych norm przeciwpożarowych budynków szkolnych. Do godziny 10 w piątek zarządzono przerwę w obradach.

Co z zerówkami na Pradze Północ? (autor: pexels)

Radni PiS i Kocham Pragę zawnioskowali o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych we wszystkich — siedmiu podstawówkach na Pradze-Północ.

Burmistrz dzielnicy Gabriela Szustek zaznaczyła podczas czwartkowej sesji rady dzielnicy, że zarząd podjął uchwały w sprawie wygaszenia zerówek w praskich szkołach podstawowych, co wynika z „konieczności optymalnych i bezpiecznych warunków realizacji obowiązku szkolnego”.

Wyjaśniła, że nie będzie naboru we wrześniu 2025 roku do zerówek w podstawówkach. Dzieci będą mogły korzystać z zerówek w przedszkolach. Przypomniała, że to radni PiS w Radzie Warszawy głosowali nad tym, żeby całkowicie przenieść zerówki do przedszkoli.

Zaznaczyła, że różnica w liczbie dzieci zerówkowych pomiędzy obecnym rokiem szkolnym, a rokiem następnym wynosi 370 dzieci, co w przybliżeniu oznacza 15 zerówek mniej. „Miejsc w przedszkolach nie brakuje i przedszkola są bardziej dostosowane do małych dzieci, chociażby pod względem placu zabaw” — dodała.

Zaznaczyła też, że małe dzieci nie muszą być w jednym miejscu z 15-latkami, jeśli mają możliwość pozostać jeszcze przez rok w środowisku przedszkolnym.

Miejsc w przedszkolach jest za dużo?

Wiceburmistrz dzielnicy Sylwester Klimiuk zwrócił uwagę, że większość szkół podstawowych nie spełnia norm przeciwpożarowych koniecznych dla zerówek.

Natomiast radny Szyszko zaznaczył, że są odstępstwa od tych norm i można dalej prowadzić zerówki w szkołach podstawowych.

Naczelnik wydziału oświaty Włodzimierz Siess poinformował, że obecnie w zerówkach w szkołach podstawowych dzieci jest 117. Przypomniał, że dzieci do zerówki w podstawówkach powstawały, gdy był wyż demograficzny i kumulacja roczników. „Nasze przedszkola są w stanie w 100 proc. zapewnić miejsca, nie tylko tym dzieciom, które w tej chwili są, ale też tym których rodzice przeprowadzą się na teren dzielnicy” — powiedział.

Zaznaczył, że kiedyś do przedszkoli trafiały dzieci m.in. z Białołęki, ale teraz, ponieważ powstały tam przedszkola, nie ma z tym problemu. Podkreślił, że w całym mieście miejsc w przedszkolach jest za dużo.

Przekazał, że w miejsce zerówek w podstawówkach powstaną oddziały dla dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego.

Pochopna decyzja?

Radny Szyszko podkreślił, że rodzice chcą wysyłać dzieci do zerówek w szkołach. „Moim zdaniem decyzja zarządu o likwidacji zerówek we wszystkich szkołach jest zbyt pochopna” — dodał.

Burmistrz dzielnicy poinformowała, że w całej Warszawie zlikwidowano 101 zerówek przy szkołach. „To chyba pokazuje jasno, jaka jest tendencja i jak wygląda demografia w naszym kraju” — dodała.

Po prawie dwóch godzinach obrad, przewodniczący dzielnicowej rady Marcin Dąbrowski zarządził przerwę w obradach rady do piątku do godziny 10.

