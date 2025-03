Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas. Kończy się czas na zgłaszanie dzieci Adam Abramiuk 18.03.2025 09:09 W czwartek 20 marca mija termin rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych w Warszawie. Swoje dziecko zapisać można tylko przez system elektroniczny. Do przedszkoli można zgłaszać dzieci urodzone w latach 2019–2022, są jednak wyjątki.

Przedszkole (autor: GOV/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy)

Ostatnie dni rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych w Warszawie. Odbywa się ona przez system elektroniczny.

Do przedszkoli można zgłaszać dzieci urodzone w latach 2019–2022. Młodsze – urodzone w 2023 roku – tylko jak będą miały 2,5 roku, ale decyzja o przyjęciu zależy od dyrektora.

Rodzic musi wprowadzić dane dziecka do systemu i złożyć wniosek w wybranej placówce – liczba jest nieograniczona. We wniosku trzeba jednak ustawić wybrane placówki w preferowanej kolejności.

Szkolnym obowiązkiem są objęte 7-latki. 6-latki mogą pójść do szkoły za wolą rodziców, o ile wcześniej chodziły do przedszkola lub mają opinię z poradni.

Z urzędu dziecko jest przyjmowane do szkoły w obwodzie, w którym mieszka. Do innych trzeba przejść rekrutację. Tutaj postępowanie jest podobne jak dla przedszkoli – wprowadzenie danych, druk wniosku i złożenie go w wybranej szkole. Decyzja zależy jednak od komisji.

Czytaj też: Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Co w ramach drugiej edycji wydarzenia?